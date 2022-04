Un viaggio nello spazio a prezzo accessibile? Sì, in mongolfiera

(foto: Space Perspective)

Lasciando da parte razzi, stazioni orbitanti e grandi navicelle, viaggiare nello spazio non sarà più un lusso per pochissimi. A stupire - in una nuova originale proposta di turismo extraterrestre - non è però solo il prezzo, ma soprattutto il mezzo utilizzato. Con poco più di 100mila euro sarà infatti possibile intraprendere un viaggio a 30 chilometri di quota, grazie a una mongolfiera spaziale chiamata Spaceship Neptune.

Un viaggio all’insegna del comfort e dell’innovazione, a bordo di un mezzo di trasporto senza precedenti e dalle dimensioni paragonabili a un campo da calcio, da cui sarà possibile osservare la Terra da una prospettiva completamente nuova. E la notizia è che ora sono disponibili le prevendite per accaparrarsi uno degli ambiti posti per un viaggio nello spazio senz'altro unico.

Un salotto green per un viaggio indimenticabile

Spaceship Neptune, la maxi-mongolfiera realizzata da Space Perspective, è in grado di raggiungere la parte più alta dell’atmosfera, viaggiando in verticale a una velocità di circa 20 chilometri orari, permettendo ai turisti di ammirare la Terra che si allontana durante il decollo e che si avvicina nell'atterraggio. Il viaggio, nel complesso, durerà grosso modo 6 ore e porterà i passeggeri a un’altezza di 30mila metri sopra al livello del mare e sopra a ben il 99% dell’atmosfera terrestre. Non proprio nello spazio profondo, dato che la linea di Kármán che formalmente segna il confine dell'atmosfera si trova tre volte più in alto, ma abbastanza in alto da avere una visione del nostro pianeta simile a quella degli astronauti.

(foto: Space Perspective)

L’interno della mongolfiera non ha nulla a che vedere con le navicelle spaziali, anzi ricorda più un salotto, vista la presenza di ampie sedute reclinabili, connessione wi-fi, pasti caldi e ogni genere di comfort. È possibile persino utilizzare un telescopio per non farsi sfuggire neanche i più piccoli dettagli di ciò che circonda i viaggiatori.

Insomma, chi desidera e potrà permettersi di partire per questo viaggio potrà vivere una vera e propria vacanza spaziale, godendosi il panorama e scattando foto a dir poco originali, a un prezzo accessibile, almeno per alcuni. Per prenotare questo volo, infatti, bisognerà anticipare appena mille dollari (poco più di 900 euro) e poi, una volta ultimate le pratiche, versare il resto della somma per un totale di circa 115mila euro. Cifre completamente diverse da quelle proposte dalle altre compagnie che operano nel settore del turismo spaziale, per le quali l'ordine di grandezza è perlomeno quello dei milioni.

Per non farsi mancare niente anche dal punto di vista etico e della sostenibilità, Spaceship Neptume è un mezzo di trasporto a emissioni zero, in quanto dotato di propulsione alimentata a idrogeno che quindi non immette direttamente alcuna sostanza nociva nell’atmosfera. Il prossimo passo sarà anche quello di ottenere questo idrogeno tramite fonti rinnovabili.