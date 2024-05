Amarena, i figli si sono divisi ma ogni tanto giocano insieme: le ultime news

I figli di Amarena si sono svegliati dal letargo. L'attenzione su di loro, dopo l'uccisione della mamma, è molto alta. Sono in tanti a voler sapere cosa fanno, come vivono e come stanno. Ecco perché le news sulle loro giornate diventano presto virali. Cosa sappiamo su questi bellissimi orsi che vivono liberi?

I figli di Amarena: divisi ma felici, ogni tanto giocano ancora insieme

Gli orsetti figli di Amarena sono già nella fase di separazione, così come natura vuole. Stanno bene, sembrano felici e stanno seguendo il loro corso. Vivono liberi e felici e quando si incontrano giocano ancora insieme. Per ora può capitare che li si possa vedere a volte ancora insieme mentre si divertono, ma pian piano si vedranno sempre meno e le loro strade si divideranno.

Ormai diventa sempre più difficile oltretutto seguire i loro spostamenti perché non hanno il radiocollare. Le guardie del Parco forestale li individuano attraverso le foto trappole e si accertano così che tutti stia andando per il meglio.

La salute dei figli di Amarena: quali altre notizie abbiamo su di loro?

Le guardie del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e le aree circostanti hanno fatto sapere inoltre che i due orsetti, già grandicelli, sembrano in ottima salute. Uno due presenta una cicatrice sulla spalla, segno di qualche confronto, che però è stato superato. Senza Amarena a proteggerli hanno dovuto ben presto imparare a difendersi da soli, ma a quanto pare se la sono cavata egregiamente. Ecco un vecchio video che li ritrae: