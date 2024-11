Alluvioni Spagna, la DANA fa ancora paura: allerta massima anche oggi | FOTO e VIDEO

Situazione ancora drammatica in Spagna dove l'alluvione che ha colpito il Paese in questi giorni ha provocato la morte di centinaia di persone. Il bilancio potrebbe ancora salire visto il gran numero di dispersi che a quanto pare mancherebbero all'appello. Questo almeno è quanto si apprende dai media spagnoli. Le notizie in merito alle condizioni del clima non sono delle migliori. Le informazioni meteo che giungono in merito al fenomeno meteorologico della DANA non sono incoraggianti. Intanto il governo spagnolo ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale.

Alluvioni Spagna, Allerta massima anche oggi per la la DANA

In Spagna la DANA ha riversato circa 600 mm di pioggia su Valencia in sole 4 ore. Un fenomeno meteorologico che continua a fare paura: per la giornata di oggi sono previste forti piogge persistenti nella nella metà occidentale dell’Andalusia, nella zona del basso Ebro e nelle Isole Baleari. Dopo le piogge che hanno devastato Valencia, provocando la morte di oltre 150 persone e centinaia di dispersi, l’allerta meteo rimane massima in Spagna. Stando alle informazioni diramate dall’Agenzia Statale di Meteorologia AEMET, le piogge colpiranno anche il Sud/Ovest del Paese.

Valencia , España en estado crítico por las fuertes lluvias provocada por una DANA (acrónimo de Depresión Aislada en Niveles Altos o depresión en los niveles altos de la atmósfera). pic.twitter.com/70BGKq9znk — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) October 30, 2024

Il Gran Premio finale del Mondiale MotoGp si farà?

Notizie incoraggianti arrivano dal mondo dello sport, il ceo di Dorna Carmelo Ezpeleta ai media spagnoli in merito al Gran Premio finale del Mondiale MotoGp in programma a Valencia tra due settimane ha dichiarato: “In linea di principio viene mantenuta la data originale. Stanno lavorando per risistemare accessi e servizi. La pista non ha subito danni”.

Uno spiraglio dunque che arriva dopo le tragiche notizie che sono giunte in questi giorni con le agghiaccianti immagini che mostrano una Valencia distrutta e in ginocchio.