Alluvione in Malesia: almeno 4 morti e 40mila sfollati. VIDEO

È di almeno 4 morti e 40mila sfollati il bilancio della grave alluvione che ha colpito in questi giorni la Malesia. A riportarlo è la Cnn, secondo cui le autorità dello stato di Johor hanno confermato che tra le vittime c’è anche un uomo che è rimasto intrappolato nella sua auto ed è stato spazzato via dall’acqua. Molte persone sono rimaste intrappolate sui tetti delle loro case, mentre i soccorritori sono al lavoro per portarle in salvo. L’alluvione ha colpito duramente il Paese, causando l’allagamento di vari centri abitati, strade e foreste.

La stagione dei monsoni in Malesia

In questo periodo in Malesia, così come in buona parte dell’area sud-est dell’Asia, le alluvioni sono frequenti: in questa stessa stagione, la vicina Singapore ha registrato piogge torrenziali quasi ininterrottamente da febbraio. La più grave alluvione degli ultimi decenni è avvenuta nel 2021, quando 54 persone sono morte e si è reso necessario l’intervento dell’esercito. La stagione dei monsoni inizia a novembre, e la popolazione locale si sta preparando alle evacuazioni da dicembre: decine di migliaia di persone in questi giorni hanno lasciato le loro case nello stato di Johor, che conta 4 milioni di abitanti, e trovato rifugio nei centri allestiti in scuole e uffici pubblici.