Alluvione in Libia, le immagini di Derna distrutta dall’acqua. VIDEO

Non si ferma in Libia la conta delle vittime causate dal passaggio del ciclone ribattezzato “Daniel”: secondo l’ultimo bilancio della Mezzaluna Rossa in Libia citato dall’Associated Press - purtroppo ancora provvisorio - parla di almeno 11.300 morti solamente nella città di Derna, nel nord-est del Paese. È proprio lì che si sono registrate le più gravi devastazioni: le ingenti piogge portate dal ciclone hanno causato il cedimento di due dighe, e l’acqua ha travolto la città radendone al suolo diversi quartieri domenica notte. Il tragico numero delle vittime sembra, purtroppo, destinato ad aumentare: secondo le informazioni disponibili ci sarebbero ancora migliaia di dispersi a Derna.

Il ciclone e la devastazione a Derna

Nelle immagini qui sopra, è possibile vedere dall’alto il livello di devastazione a Derna. Il ciclone Daniel, come detto, ha portato intense precipitazioni nel nord-est della Libia. Domenica notte, secondo quanto riportato ancora dall’Associated Press, i residenti hanno sentito due forti esplosioni causate dal cedimento di altrettante dighe appena fuori dalla città. La massa d’acqua così liberata ha invaso la valle di Wadi Derna, travolgendo tutte le costruzioni e le persone sulla strada per raggiungere il mare.