Alluvione Emilia Romagna: la situazione tra Cesena e Faenza

Foto Arma dei Carabinieri

E' emergenza meteo in Emilia Romagna colpita da una violentissima alluvione che ha fatto registrare condizioni climatiche estreme con ingenti danni, distruzione e morte nelle province di Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna e Bologna. Ecco la situazione mentre continua l'allerta rossa.

Maltempo in Emilia Romagna: allagamenti, distruzione e vittime

L'Emilia Romagna è da giorni nella morsa del maltempo. Una condizione climatica estrema con la regione travolta da una alluvione che ha portato con se distruzione e morte. 23 i comuni allagati in seguito dell'esondazione di 14 fiumi con migliaia di persone in estrema difficoltà. Il presidente di regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini in conferenza stampa ha detto: "a pochi giorni dall'anniversario della prima scossa di terremoto del 2012, non esito a dire che siamo di fronte ad un altro terremoto".

L'alluvione che ha colpito la regione ha portato morte e distruzione in diversi comuni: Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna e Bologna. Al momento sono 9 le vittime accertate: il corpo di una donna è stato ritrovato sulla spiaggia di Zadina, sul litorale nord, di Cesenatico dopo che era stata travolta dal fiume Savio a Ronta di Cesena. A Faenza si contano sei vittime: un uomo di 77 anni travolto da un costone franato dalla collina, ma anche un uomo e una donna i cui corpi senza vita sono stati ritrovati dai carabinieri nel quartiere Cava.

Meteo, Emilia Romagna: prosegue l'allerta meteo

L'alluvione che ha colpito al cuore l'Emilia Romagna ha piegato in due la regione. Vittime e distruzione con fiumi esondati, interi comuni allagati e 8 morti finora accertati. Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno, durante la conferenza stampa tenutasi a Bologna ha dichiarato: "Il governo farà la sua parte, la priorità è il soccorso e la salvezza delle vite umane. Dobbiamo portare avanti una complicata operazione di soccorso. La difficoltà è che alcune zone sono ancora sotto l'acqua. Ci sono oltre 700 uomini già attivi sul territorio, 100 mezzi specialistici di varia natura, elicotteri specializzati per il salvataggio dal cielo, gommoni: tutto ciò che occorre per la specificità di un'emergenza di questo tipo".

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha aggiunto: "E' una situazione pesantissima che sta mettendo a dura prova la Regione Emilia Romagna, ma reagiremo: prima cosa mettere in sicurezza le persone, serve ancora sforzo, poi penseremo ai danni. Il primo pensiero è ovviamente è alle vittime, al momento attuale e ai dispersi, che, in particolare, ci auguriamo possano essere trovati vivi". Intanto in Emilia Romagna è stata diramata l'allerta meteo anche per tutta la giornata di giovedì 18 maggio fino alla mezzanotte di venerdì 19 per rischio idraulico e idrogeologico. A Faenza, intanto, diverse zone del paese sono isolate e raggiungibile solo tramite piccole imbarcazioni visto che l'acqua ha inondato tutto il comune italiano di 58.721 abitanti della provincia di Ravenna in Emilia-Romagna.