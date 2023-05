Allerte meteo in Italia per il 18 maggio: allerta rossa in Emilia Romagna, arancione e gialla nel resto del paese: ecco dove

Nuovo allarme meteo in Italia. Per la giornata di giovedì 18 maggio 2023 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato una triplice allerta meteo rossa, arancione e gialla in diverse regioni del paese. Gli occhi sono tutti sull'Emilia Romagna e le Marche colpite da alluvioni.

Meteo, allerta rossa in Emilia Romagna: scuole ancora chiuse

L'Emilia Romagna è ancora in piena allerta meteo. Dopo giorni di piogge e rovesci torrenziali, la regione è stata colpita da una violenta alluvione che ha fatto registrare ingenti danni, distruzione e morte. Un vero e proprio dramma per l'Emilia che anche nella giornata di giovedì 18 maggio 2023 dovrà convivere con un nuovo stato di allerta rossa. La Protezione Civile, infatti, ha diramato un bollettino di allerta meteo rossa per giovedì 18 maggio 2023 per rischio idraulico e idrogeologico in tutta la regione e nelle zone:

Pianura modenese di Secchia e Panaro,

Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti,

Collina bolognese,

Costa romagnola,

Bassa collina e pianura romagnola,

Alta collina romagnola,

Montagna romagnola,

Montagna emiliana centrale,

Collina emiliana centrale,

Montagna bolognese.

L'allerta meteo prolungata ha spinto i comuni di diverse città a mantenere anche per giovedì 18 maggio 2023 le scuole chiuse a Bologna, Ravenna, Faenza e Cesena. Probabilmente nel corso della giornate se ne aggiungeranno anche altre visto che la situazione meteo è davvero allarmante.

Allerta arancione in Italia per il 18 maggio: dalla Lombardia all'Emilia Romagna

Non solo allerta rossa in Emilia Romagna. Per giovedì 18 maggio 2023 la Protezione Civile ha emesso un bollettino meteo di allerta arancione in diverse regioni tra cui c'è anche l'Emilia. L'allarme meteo lanciato dalla Protezione Civile riguarda una moderata criticità per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

Emilia Romagna : Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna bolognese;

: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna bolognese; Lombardia : Bassa pianura orientale;

: Bassa pianura orientale; Marche.

L'allerta arancione è stata comunicata anche per rischio idrogeologico in due regioni: Marche e Toscana nelle zone: Romagna-Toscana.

Meteo, maltempo in Italia: dalle Marche all'Emilia Romagna scatta allerta gialla

Maltempo da Nord a Sud per giovedì 18 maggio 2023 con l'Italia costretta a fare i conti con piogge e allerte meteo. Scatta l'allerta gialla in diverse regioni dello stivale per rischio piogge e temporali. Ecco dove:

Abruzzo : Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Basilicata ;

; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro.

La Protezione Civile ha comunicato anche l'allerta gialla per rischio idraulico in 4 regioni tra cui l'Emilia Romagna e le Marche colpite da una fortissima alluvione. Ecco le regioni e zone a rischio:

Basilicata ;

; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale;

: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale; Marche ;

; Molise: Litoranea.

Infine allerta gialla anche per rischio idrogeologico in 7 regioni: