L'alluvione del Queensland in Australia: video incredibile in timelaps

L'alluvione in Australia continua a far danni: a Queensland inondazioni e piogge torrenziali riprese da video in timelaps.

11 Marzo 2022 - ore 20:07 Redatto da Redazione Meteo.it 11 Marzo 2022 - ore 20:07 Redatto da Redazione Meteo.it