Alluvione a Cesena, allagato il centro città. Previsto ancora maltempo. VIDEO

Il maltempo che in queste ore sta flagellando l’Emilia-Romagna e le Marche ha causato una grave alluvione a Cesena. Nella città romagnola il fiume Savio ha rotto gli argini in centro, causando diffusi allagamenti e bloccando diverse persone sui tetti delle abitazioni. Una situazione al limite, che ha portato il sindaco Enzo Lattuca a lanciare - secondo quanto riporta Repubblica - un disperato appello sui social: “Chi vive vicino ai corsi d'acqua non si avvicini, si allontani dagli scantinati. Il primo impegno che dobbiamo avere in queste ore è proteggere le vite, perché questa catastrofe non si trasformi in tragedia".

Alluvione a Cesena, l’appello del sindaco

"Abbiate pazienza, non pensate a chi domani deve andare al lavoro, evidentemente domani bisognerà organizzarsi affinché solo i servizi essenziali funzionino", ha aggiunto il sindaco di Cesena. "Ci sono decine di telefonate che stanno gestendo i Vigili del fuoco, stanno arrivando i rinforzi, due elicotteri aggiuntivi, due mezzi anfibi, due mezzi nautici, sta arrivando anche un elicottero dell'Aeronautica", ha detto poi, spiegando che si stanno allestendo anche postazioni di accoglienza per le persone che devono lasciare la propria casa per l'alluvione del Savio.

Maltempo, domani ancora allerta rossa

Intanto, purtroppo, il maltempo non sembra dar tregua nelle prossime ore. L’allerta rossa in Emilia-Romagna è stata estesa anche a domani, 17 maggio, e le previsioni meteo parlano di precipitazioni ancora in serata e nella notte. L’attenzione è massima, perché i continui accumuli rischiano di portare ulteriori problemi in tutta la Regione. Monitorati una decina di fiumi e torrenti, considerati a rischio esondazione nelle prossime ore.