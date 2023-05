Maltempo in Emilia Romagna e Marche, Riccione e Pesaro allagate. Paura a Senigallia. DIRETTA

© Ansa

Il temuto maltempo, preannunciato dall’allerta rossa in buona parte della Regione, sta duramente colpendo l’Emilia Romagna e a Riccione perfino il pronto soccorso cittadino è stato allagato dall’acqua. Anche nelle vicine Marche la situazione è critica: paura a Senigallia, dove il fiume Misa è pericolosamente vicino al livello di piena. Mentre Pesaro è già allagata a causa dell’esondazione, in diversi tratti, del torrente Genica. In totale in Emilia-Romagna sono già 901 le persone evacuate, quasi tutte a scopo precauzionale.

Maltempo in Emilia-Romagna: la situazione

Da ieri sera quasi tutta l’Emilia-Romagna è in allerta rossa, a causa delle violente precipitazioni attese e che in effetti si stanno abbattendo in particolare sulla Romagna. Nella regione la Protezione civile è in stato d’allerta per monitorare la situazione dei fiumi e anche le possibili frane. La zona dove attualmente si stanno registrando più disagi è quella di Riccione, dove è stata chiusa la stazione ferroviaria e dove si è allagato anche il pronto soccorso dell'ospedale. In città tutti i ponti e i sottopassi sono bloccati e intransitabili. In Emilia-Romagna, come detto, sono già state evacuate 901 persone a scopo precauzionale: preoccupano infatti le condizioni di alcuni fiumi e torrenti, tra cui Idice, Samoggia, Savio, Marzeno, Voltre, Marecchia, Pisciatello, Ausa, Uso e Montone.

Maltempo nelle Marche: la situazione

Anche le vicine Marche non sono risparmiate dal maltempo. Le situazioni più difficili si registrano a Pesaro e Senigallia. A Senigallia il fiume Misa sta raggiungendo il livello di piena, e alcune strade sono allagate e le persone sono state fatte allontanare dalle autorità che stanno monitorando la situazione. Pesaro, invece, sta già subendo allagamenti in diversi punti della città a causa delle esondazioni sparse del torrente Genica. Secondo quanto riporta l’Ansa è stato inondato il piazzale dello stabilimento Scavolini, e le strade del quartiere Loreto sono trasformate in fiumi e ci sono difficoltà anche lungo la Ss16. In città ha smesso di piovere, ma ora si attende la piena del fiume Foglia che viene dall'entroterra.