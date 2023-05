Alluvione a Faenza: persone isolate e case sommerse dall'acqua - Foto e Video

Le immagini che arrivano dall'Emilia Romagna raccontano una situazione che getta nello sconforto totale. L'alluvione di queste ore ha messo in ginocchio l'intera regione. Lo stato di emergenza era iniziato già nelle prime ore della giornata di ieri. A Faenza, la città è completamente inondata dall'acqua. Moltissime le auto sommerse. Molte persone, che hanno trovato rifugio ai piani alti delle loro abitazioni, sono rimaste isolate.

Emilia Romagna, alluvione a Faenza: case sommerse dall'acqua

Al momento sono saliti a 400 gli interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo in tutta la regione. Nel Ravennate oltre 250 gli evacuati, necessario l'intervento dell'esercito.

Dalle prime ore della mattina sono iniziate le operazioni da parte dei Vigili del Fuoco per evacuare a scopo precauzionale alcune abitazioni a Faenza, a causa dell'esondazione del fiume Lamone. Inviate squadre di soccorsi anche da fuori regione.

Alluvione, ore di emergenza a Faenza: la città è inondata. Non si contano le auto sommerse. Isolate molte persone, che hanno trovato rifugio ai piani alti delle abitazioni #maltempo #alluvione #Faenza #localteam pic.twitter.com/ElW5nG1cd0 — Local Team (@localteamtv) May 3, 2023

Maltempo: linee ferroviarie interrotte

Il maltempo ha causato enormi disagi anche alla circolazione ferroviaria. A causa del maltempo infatti, è stata sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone dell'Emilia-Romagna.

Tra le linee sospese ci sono: fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna).

La sospensione, spiegano dalle Ferrovie dello Stato, è stata resa necessaria per l'innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e dalle piogge di queste ultime ore. Sul posto sono giunti i tecnici di Rfi che si sono messi in contatto con Prefettura e Protezione Civile. I treni in viaggio sono stati fermati nelle stazioni. In corso la riprogrammazione delle tratte ferroviarie.