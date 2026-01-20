Allerta meteo rossa, arancione e gialla in Italia il 21 gennaio 2026: le regioni e zone a rischio

Nuovo stato di allerta meteo per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio 2026. Non si placa l'ondata di maltempo causata dal passaggio del ciclone Harry che sta facendo sentire i suoi effetti principalmente nelle regioni del Sud e Isole. Scopriamo le regioni e zone a rischio allerta.

Allerta meteo rossa il 21 gennaio 2026 in Italia: scuole chiuse in diverse province

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo rossa in Italia per la presenza di fenomeni meteorologici intensi e violenti. L'allerta rossa indica una situazione di criticità elevata e rischio estremo per la presenza di eventi meteorologici come venti forti, temporali, mareggiate o idrogeologici, alluvioni, frane, molto intensi e pericolosi.

Lo stato di allerta rossa di elevata criticità è stata comunicata per il 21 gennaio 2026 per rischio idraulico nelle regioni:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale; Sardegna : Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu;

: Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico.

Attenzione: da non sottovalutare poi è anche lo stato di allerta meteo rossa per rischio idrogeologico emessa in:

Intanto anche per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio 2026, scuole chiuse in diverse comuni interessati dall'allerta meteo rossa. Confermata la chiusure delle scuole di ogni ordine e grado a Cagliari, in Sardegna, ma anche Maurizio Dipietro, il sindaco di Enna, ha disposto la proroga della chiusura delle scuole.

Maltempo in Italia, scatta l'allerta arancione al Sud e Isole il 21 gennaio 2026

Non solo, sempre per mercoledì 21 gennaio 2026 la Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo arancione in diverse regioni del Sud, Sicilia e Sardegna. Nelle prossime ore previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare una allerta arancione di moderata criticità per rischio piogge e temporali nelle regioni:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

L'allerta arancione è stata emessa per il 21 gennaio 2026 anche per rischio idraulico e idrogeologico in 3 regioni del Sud. Ecco quali:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Sardegna : Bacino del Tirso, Iglesiente, Gallura, Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu;

: Bacino del Tirso, Iglesiente, Gallura, Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Meteo, dove scatta l'allerta gialla in Italia il 21 gennaio 2026

La Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta meteo gialla per mercoledì 21 gennaio 2026. Nel dettaglio l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali interessa le regioni e zone:

Basilicata :

: Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Puglia : Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;

: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

L'allerta gialla per rischio idraulico, invece, il 21 gennaio 2026 è stata emessa nelle regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Sardegna : Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu;

: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo per rischio idrogeologico diramato dalla Protezione Civile per mercoledì 21 gennaio 2026 in: