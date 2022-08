Allerta Meteo Maltempo per domani, 6 agosto. In arrivo piogge e temporali al Nord: le 4 regioni coinvolte

Nuova allerta meteo - per maltempo - emanata per la giornata di domani, sabato 6 agosto 2022. Secondo le ultime previsioni sono in arrivo piogge e temporali al Nord. Ecco le 4 regioni coinvolte dall'allerta della Protezione Civile e i possibili scenari.

Allerta Meteo: l'arrivo di aria fredda in quota pronta a causare instabilità

In base all'ultimo bollettino della Protezione Civile è stata emanata una nuova allerta meteo per maltempo soprattutto al Nord. A causare forte instabilità sarà una infiltrazioni di aria fredda in quota, proveniente dal nord Atlantico.

Si prevedono pertanto rovesci e temporali sparsi che interesseranno i settori alpini e, in particolare, nella giornata di domani, anche le aree pianeggianti adiacenti, con fenomeni che localmente potranno essere anche particolarmente intensi.

Già nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 agosto, si sono verificati temporali sparsi su Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. Tra domani e domenica, però, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

L'allerta meteo di colore giallo riguarderà soprattutto quattro regioni ovvero:

Trentino Alto Adige

Veneto

alcuni settori del Piemonte

alcuni settori della Toscana

Ecco tutti i dettagli nello specifico

I dettagli dell'allerta gialla emanata dalla Protezione Civile



L'ultimo bollettino della Protezione Civile prevede che per sabato 6 agosto vi sia allerta mete gialla per temporali sul Piemonte. Tra le zone di questa regione che saranno interessante da eventi anche localmente forti vi sono:

Toce

Val Sesia

Cervo e Chiusella

Valli Orco

Lanzo e Sangone

In Toscana invece saranno coinvolte le zone:

Reno

Serchio-Garfagnana-Lima

Lunigiana

Serchio-Lucca

Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige l'allerta comprende la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento.

Per finire, invece, per quanto riguarda il Veneto le zone interessante saranno:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Basso Piave

Sile e Bacino scolante in laguna

Livenza

Lemene e Tagliamento

Piave pedemontano

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Alto Piave

Adige-Garda e monti Lessini

Po

Fissero-Tartaro-Canalbianco

Basso Adige

La Protezione Civile ha emanato anche allerta meteo gialla per rischio idrogeologico nella Provincia Autonoma di Bolzano e in quella di Trento.

Previsioni meteo per sabato 6 agosto 2022

Cosa dicono pertanto le previsioni meteo per sabato 6 agosto 2022? Ebbene il cielo inizialmente sarà sereno o poco nuvoloso. Successivamente le nubi saranno in aumento nel settore montuoso del Triveneto e avranno luogo i primi locali rovesci tra il nord del Veneto e il Friuli.

Nel pomeriggio vi sarà un aumento della nuvolosità attorno ai rilievi, con temporali più probabili su quelli del Nord e solo più occasionalmente lungo la dorsale appenninica oltre che nelle zone interne della Toscana e sulla valle padana.

Le temperature massime saranno pertanto in lieve calo al Nord e comprese tra i 31 e 36 gradi. Si potranno raggiungere, invece, picchi di 37-39 gradi nelle zone interne e tirreniche del Centro.