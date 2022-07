Allerta meteo per domani, 30 luglio: rischio forti temporali, ecco dove. Le regioni coinvolte

Che tempo farà nel fine settimana? Per sabato 30 luglio 2022 è stata emanata dalla Protezione Civile una nuova allerta meteo gialla per rischio di forti temporali. Ecco le regioni interessate dall'arrivo di pioggia battente, vento e grandine.

Allerta meteo gialla: le zone interessate

Secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile per sabato 30 luglio 2022 vi è una allerta mete gialla per forti temporali in: Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Toscana, Umbria e Veneto. Otto regioni saranno attraversate da una perturbazione che porterà sì le temperature a calare, ma che potrà manifestarsi con vento forte e grandine oltre che pioggia battente soprattutto in alcune zone. Si potranno verificare, cioè, temporali anche molto intensi a livello locale e si potranno ripetere i danni, che altri temporali simili, hanno provocato nei giorni scorsi in diverse zone del Nord d'Italia o del Centro.

Quali saranno, per l'esattezza, le zone interessate? Per quanto riguarda l'Abruzzo l'allerta comprende le zone: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacini Tordino -Vomano. Per le Marche, invece, le zone interessate sono la 1, la 2, la 3, la 4 e la 5 oltre alla 6. Nel Molise, invece, le aree comprese nell'allerta gialla della Protezione Civile sono: Fentani, Sannio, Matese e Litoranea.

L'allerta gialla per il Lazio riguarda:

Aniene

Bacini Costieri Sud

Bacino del Liri

Bacino Medio Tevere

Appennino di Rieti

Bacini Costieri Nord

Bacini di Roma

In Lombardia, invece:

Laghi e Prealpi orientali

Pianura centrale

Alta pianura orientale

Orobie bergamasche

L'allerta pare più estesa in Toscana dove sono coinvolte:

Mugello-Val di Sieve

Reno

Serchio-Garfagnana-Lima

Romagna-Toscana

Arno-Costa

Arno-Casentino

Isole

Lunigiana

Etruria-Costa Sud

Valdarno Inf

Etruria-Costa Nord

Bisenzio e Ombrone Pt

Etruria

Valtiberina

Serchio-Costa

Serchio-Lucca

Versilia

In Umbria potranno verificarsi temporali - anche forti a livello locale, nelle zone di: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere ed Alto Tevere.

Per finire in Veneto sono coinvolte le zone di:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Basso Piave

Sile e Bacino scolante in laguna

Livenza

Lemene e Tagliamento

Piave pedemontano

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Alto Piave

Adige-Garda e monti Lessini

Po

Fissero-Tartaro-Canalbianco

Basso Adige

L'allerta rimane gialla, per rischio idrogeologico, in: Lazio, Lombardia e Toscana.

Le previsioni meteo per il fine settimana

Secondo le ultime previsioni meteo sabato 30 come annunciato nell'allerta la perturbazione n.6 tenderà a muoversi verso i Balcani concentrandosi soprattutto al Nord-Est e sulle regioni centrali. Al Sud e sulle Isole rimarranno il sole e il grande caldo. Domenica 31 luglio, dopo l’allontanamento del sistema nuvoloso, il tempo tornerà ovunque più stabile. Le temperature si porteranno più vicine alla norma.