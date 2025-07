Allerta meteo per ondate di calore il 25 luglio 2025 in Italia: tutte le città a rischio per il Ministero della Salute

La terza ondata di calore dell'estate 2025 non molla la prese facendo registrare un nuovo picco delle temperature in diverse regioni e città d'Italia. Il Ministero della Salute ha comunicato per venerdì 25 luglio 2025 un nuovo stato di allerta meteo per il rischio caldo africano. Scopriamo le zone e regioni a rischio.

Meteo, allerta caldo al Centro-Sud e Sicilia il 25 luglio 2025: dove scatta il livello massimo

Ancora caldo africano in Italia, in particolare nelle regioni del Centro-Sud e Sicilia dove nelle prossime ore è previsto un nuovo rialzo termico con valori che sfioreranno anche i 40-42°. L'anticiclone nord-africano continua a dominare lungo il Mediterraneo accompagnato da una massa d'aria calda che ha fatto innalzare le temperature in buona parte delle regioni meridionali e Sicilia.

Per le prossime ore è stata emessa una nuova allerta meteo per ondate di calore in diverse città italiane. Il Ministero della Salute ha comunicato un livello di allerta meteo caldo importante, visto che in tre città italiane scatta il bollino rosso. Ricordiamo che in caso di bollino rosso ci troviamo dinanzi ad una allerta meteo ondate di calore di livello 3 e indica la presenza condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

A seguire le tre città italiane contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo per ondate di calore il 25 luglio 2025:

Campobasso

Palermo

Pescara

Caldo al Centro-Sud e Sicilia: le città a rischio allerta il 25 luglio 2025 con bollino giallo e arancione

Il caldo si farà sentire non solo a Campobasso, Palermo e Pescara dove scatta il livello 3 di allerta meteo per ondate di calore, visto che il Ministero della Salute ha emesso anche altri due livelli di criticità. Il livello 2 di allerta meteo, corrispondente al bollino arancione, è stato comunicato in 9 città italiane che nella giornata di venerdì 25 luglio 2025 dovranno contrastare una intensa ondata di calore.

Il bollino arancione, che viene assegnato in caso di livello di allerta meteo caldo di livello 2, segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Ecco a seguire le città a rischio:

Bari

Cagliari

Catania

Frosinone

Messina

Perugia

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo per ondate di calore di livello 1. In questo caso si tratta del livello più basso di allerta meteo - contrassegnata da un bollino giallo - ma questo non vuol dire che va sottovalutata. Il Ministero della Salute, infatti, con il livello 1 di allerta meteo per ondate di calore segnala il presentarsi di condizioni climatiche che, nelle ore a seguire, potrebbero far scatenare una ondata di calore. A seguire le città contrassegnate dal bollino giallo il 25 luglio 2025: