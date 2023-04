Allerta meteo gialla per Pasquetta: ecco tutte le regioni coinvolte dal maltempo il 10 Aprile 2023

Emanata allerta meteo gialla per la giornata di Pasquetta. Gite fuori porta a rischio lunedì 10 Aprile 2023. Stando all'ultimo bollettino della Protezione Civile, infatti, si attende una nuova ondata di maltempo soprattutto al Sud. Ecco tutte le regioni interessate dall'allerta e le carie criticità zona dopo zona.

Allerta meteo gialla: rischio temporali a Pasquetta

Che tempo farà a Pasquetta? In alcune zone sarà brutto tempo. Si perché la Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta gialla per la giornata di lunedì 10 aprile 2023. Le regioni interessate da possibili temporali sono: Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Le zone? Ebbene in Basilicata sono in allerta gialla le zone: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D e Basi-C. In Calabria, invece:

versante Jonico Meridionale

evrsante Tirrenico Settentrionale

versante Jonico Centro-settentrionale

versante Jionico Centro-meridionale

versante Jonico Settentrionale

versante Tirrenico Meridionale

versante Tirrenico Centro-meridionale

versante Tirrenico Centro-settentrionale

In Puglia, invece, le zone a rischio temporali sono: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica e Salento mentre in Sicilia:

Nord-Orientale

versante tirrenico e isole Eolie

Centro-Settentrionale

versante tirrenico

Nord-Orientale

versante ionico

Allerta meteo: rischio idrogeologico e rischio idraulico, le regioni interessate

Nell'allerta oltre a rischio temporali sono previsti anche il rischio idrogeologico e quello idraulico. Nel primo rientrano: Calabria, Molise, Puglia e Sicilia. Le zone interessate per il Molise? Tra di esse vi sono: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea e Alto Volturno - Medio Sangro. Nelle altre regioni a rischio idrogeologico vi sono le stesse zone già interessate dall'allerta meteo gialla per rischio temporali. Come se non bastasse, però, secondo l'allerta della Protezione Civile, la Calabria è anche a rischio idraulico.