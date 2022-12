Allerta meteo gialla per venerdì 9 dicembre in 6 regioni: ecco quali sono quelle coinvolte

La Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo gialla per la giornata di venerdì 9 dicembre in 6 regioni per: rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. Ecco tutti i dettagli e le regioni coinvolte dalle differenti allerte secondo l'ultimo bollettino. Come annunciato dalle previsioni meteo per il ponte dell'Immacolata, infatti, già da stasera, giovedì 8 dicembre 2022, è in arrivo sull'Italia una nuova perturbazione, la terza del mese, che porterà piogge diffuse soprattutto al Centro - Nord.

Allerta meteo gialla: le regioni coinvolte dal rischio temporali

Nell'allerta meteo gialla per il 9 dicembre 2022 per rischio temporali sono coinvolte: Abruzzo, Molise, Toscana ed Umbria. Nello specifico, ecco tutte le zone interessate dal maltempo, regione per regione.

In Abruzzo a rischio criticità per temporali sono le zone: Marsica, Bacino Alto del Sandro e Bacino dell'Aterno. In Molise, invece: Frentani - Sannio - Matese e infine Alto Volturno - Medio Sangro.

Per quanto riguarda la Toscana sono comprese:

Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Reno

Serchio-Garfagnana-Lima

Ombrone Gr-Medio

Arno-Costa

Isole

Lunigiana

Etruria-Costa Sud

Valdarno Inf

Etruria-Costa Nord

Bisenzio e Ombrone Pt

Etruria

Fiora e Albegna

Serchio-Costa

Ombrone Gr-Costa

Serchio-Lucca

Versilia

In Umbria, invece: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere ed Alto Tevere.

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico: le regioni e le varie zone

A rischio idrogeologico secondo l'allerta gialla della Protezione Civile per il 9 dicembre vi sono: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Toscana e Umbria. Nello specifico in Abruzzo sono coinvolte le stesse zone coinvolte nell'allerta per rischio temporali. La stessa cosa vale anche per: Toscana e Umbria.

In Emilia Romagna a rischio vi sono:

Montagna emiliana centrale

Montagna piacentino-parmense

Collina emiliana centrale

Alta collina piacentino-parmense

Collina bolognese

Montagna bolognese

Alta collina romagnola

Montagna romagnola



Nel Lazio, invece, le zone sono: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord e Bacini di Roma. In Molise, infine, risultano coinvolte: Frentani - Sannio - Matese e per finire Alto Volturno - Medio Sangro.

Criticità idraulica: le zone coinvolte

Cosa dobbiamo sapere per quanto riguarda l'allerta meteo gialla per rischio idraulico? Le regioni coinvolte sono: Emilia Romagna, Toscana e Umbria. Le zone interessante? Per Emilia e Umbria le stesse già comprese nelle precedenti allerte. Per Toscana, invece, vi sono solo: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana e Serchio-Costa, Serchio-Lucca.