Allerta meteo gialla martedì 11 ottobre: 4 regioni a rischio temporali, ecco quali

Nuova allerta meteo per domani, martedì 11 ottobre 2022, in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un bollettino con allerta gialla in 4 regioni per rischio temporali, ma anche idraulico e idrogeologico. Ecco tutte le regioni e zone interessate.

Meteo, allerta pioggia in Italia: le regioni interessate

Domani c’è allerta meteo gialla in Italia. Per la giornata di domani, martedì 11 ottobre 2022, la Protezione Civile ha diramato un bollettino per rischio pioggia in 4 regioni: Calabria, Puglia, Abruzzo e Umbria. Ricordiamo che, in caso di allerta gialla, possono verificarsi fenomeni intensi localmente pericolosi o pericolosi per lo svolgimento di attività particolari. Ecco le regioni e le zone coinvolte dall'allarme meteo di domani 11 ottobre:

Abruzzo : Marsica, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino dell'Aterno; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Puglia : Salento;

: Salento; Umbria: Nera - Corno.

Meteo, scatta allerta per rischio idraulico e idrogeologico in 4 regioni

Allerte per rischio idraulico e idrogeologico nella giornata di martedì 11 ottobre in Italia. La Protezione Civile, oltre allo stato di allerta gialla per rischio pioggia, ha emanato un bollettino di allerte anche per possibili rischi di carattere idraulico ed idrogeologico in diverse regioni. Nel dettaglio il rischio idraulico, legato agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, interessa solo la Calabria e le seguenti zone: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

A rischio idrogeologico, invece, sono le regioni Abruzzo, Calabria e Puglia. Ricordiamo che il rischio idrogeologico riguarda gli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti. Ecco le zone coinvolte: