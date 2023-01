Allerta meteo gialla in Italia il 26 gennaio: tutte le regioni e zone a rischio

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia. Anche per la giornata di domani, giovedì 26 gennaio 2023, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in Italia.

Allera meteo per piogge in Italia il 26 gennaio: tutte le regioni e zone

Scatta l'allarme meteo per giovedì 26 gennaio in Italia. La Protezione Civile ha comunicato un nuovo avviso di allerta gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni del paese. Diverse le regioni interessate che faranno i conti con una nuova ondata di freddo e pioggia. Ecco le zone a rischio per emergenza meteo:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Campania : Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e rischio idrogeologico in Italia: ecco dove

Per la giornata di giovedì 26 gennaio la Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo gialla anche di ordinaria criticità per rischio idraulico in diverse regioni del paese. Ecco dove:

Abruzzo : Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Molise : Litoranea;

: Litoranea; Puglia : Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle;

: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle; Sardegna: Gallura.

Da non sottovalutare poi è l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa in diverse regioni e zone. Attenzione in: