La Protezione Civile Regionale della Campania ha prorogato lo stato di allerta meteo gialla anche per tutta la giornata di martedì 23 novembre 2021. Non si placa il maltempo nella regione del Sud Italia colpita da un'ondata di piogge e rovesci che nelle ultime ore hanno colpito buona parte del territorio.

Allerta meteo gialla in Campania: possibile rischio idrogeologico

Prorogato lo stato di allerta meteo di colore giallo per la Regione Campania. Non più solo nella giornata di lunedì 22 novembre 2021, visto che la Protezione Civile Regionale ha diramato un comunicato in cui si informa i cittadini e le autorità competenti di un proseguo dello stato di allerta per tutta la giornata di martedì 23 novembre 2021 fino alle ore 23.59 fatta eccezione, al momento, solo per le zone dell'Alta Irpinia, Sannio e Tanagro.

Prevista nelle prossime ore una nuova ondata di maltempo con piogge e rovesci associati anche a fortissime raffiche di vento. Il bollettino diramato dalla Protezione Civile delle Regione Campania avvisa: "si raccomanda alle autorità competenti di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, con particolare riferimento al rischio idrogeologico che potrebbe dar luogo, tra l'altro, a frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli". Non solo temporali di carattere copioso e sparso, ma anche forti raffiche di vento nella giornata di martedì 23 novembre 2021. Lo stato di criticità giallo potrebbe anche causare possibili fenomeni e rischi di carattere idrologico.

Meteo Campania: è allerta meteo per domani, martedì 23 novembre 2021

E' ancora allerta meteo in Campania. La Protezione Civile Regionale ha informato le autorità competenti e tutti i cittadini di una nuova allerta meteo di colore giallo per tutta la giornata di domani, martedì 23 novembre 2021. Si tratta di una nuova ondata di rovesci e temporali che interesseranno buona parte dei territori regionali accompagnati anche da forti raffiche di vento. Per questo motivo, la Protezione Civile della Campania ha diramato uno stato di allerta gialla con possibili rischi e fenomeni di vario tipo. Come si legge nel bollettino in caso di allerta gialla bisogna prestare attenzione a: ruscellamenti superficiali e fenomeni di trasporto di materiale, ma anche a possibili allagamenti di locali interrati e di quelli collocati a piano terra.

Non solo, le forti piogge potrebbero causare anche uno scorrimento lungo le stradi principali con fenomeni di rigurgito che potrebbe interessare i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Da non sottovalutare poi l'innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili inondazioni nelle zone limitrofe a causa di criticità locali come restringimenti, problemi ai tombini, ecc. Infine nel bollettino di allerta meteo è stato segnalato anche il pericolo di caduta massi e possibili frane.