Allerta meteo gialla per giovedì 28 marzo 2024: rischio temporali in 4 regioni

L'Italia continua ad essere interessata dal maltempo. La Protezione Civile ha emanato allerta meteo gialla per la giornata di giovedì 28 marzo 2024. Ecco tutti i dettagli e le aree specifiche che sono interessate dall'allerta regione per regione.

Allerta meteo gialla 28 marzo: rischio temporali

Ancora maltempo sull'Italia. Vi sono, secondo quanto riportato nel nuovo bollettino di allerta meteo gialla della Protezione Civile, altre regioni a rischio temporali per la giornata di giovedì 28 marzo 2024. Di quali stiamo parlando? Di: Abruzzo, Liguria, Molise ed Umbria.

Nello specifico per quanto riguarda l'Abruzzo sono interessate dall'allerta le zone denominate: Bacino dell'Aterno, Marsica e Bacino Alto del Sangro, mentre per la Liguria vi sono:

Bacini Liguri Padani di Levante

Bacini Liguri Marittimi di Centro

Bacini Liguri Marittimi di Levante

In Molise ad essere interessate sono le zone: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranee, mentre per l'Umbria:

Chiani - Paglia

Nera - Corno

Trasimeno - Nestore

Chiascio - Topino

Medio Tevere

Alto Tevere

Criticità idrogeologica: le regioni in allerta gialla

Diversa è la criticità idrogeologica. In allerta gialla vi sono, sempre per la giornata di giovedì 28 marzo: Abruzzo, Campania, Liguria, Molise, Toscana, Umbria e Veneto.

Per quanto riguarda l'Abruzzo e l'Umbria le zone interessate sono le stesse elencate nell'allerta per rischio temporali. Per la Liguria e il Molise, invece, vi sono alcune differenze. Al contrario dell'allerta gialla per temporali, infatti, a rischio idrogeologico in Liguria vi è solo la zona denominata bacini liguri marittimi di Levante. Per il Molise, invece, vi sono: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro.

In Campania le zone riguardano:

Basso Cilento,

Alto Volturno e Matese,

Piana campana,

Napoli,

Isole e Area vesuviana,

Alta Irpinia e Sannio,

Tanagro,

Penisola sorrentino-amalfitana,

Monti di Sarno e Monti Picentini,

Tusciano e Alto Sele,

Piana Sele e Alto Cilento

In Toscana a rischio vi sono: Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca e Versilia mentre in Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e per finire Piave pedemontano.

Rischio idraulico

Dal bollettino della Protezione Civile si apprende infine come il Friuli Venezia Giulia, invece, sia in allerta meteo per rischio idraulico soprattutto nelle zone denominate: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e GoriziaVeneto: Livenza, Lemene e Tagliamento.