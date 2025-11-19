Allerta meteo gialla il 20 novembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha diffuso per la giornata di giovedì 20 novembre 2025 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Scopriamo le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: allerta gialla meteo per piogge il 20 novembre 2025

Piogge e temporali in diverse regioni d'Italia alle prese con il passaggio di una perturbazione atlantica. Anche nella giornata di giovedì 20 novembre 2025 scatta l'allerta meteo gialla per rischio temporali nel nostro Paese. A comunicarlo è stato il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso per il 20 novembre un bollettino di allerta meteo gialla per piogge e temporali.

Dopo aver colpito gran parte delle regioni meridionali, gli effetti della perturbazione si fanno sentire anche nelle regioni del Centro Italia dove nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e abbondanti tali da far scattare lo stato di allerta.

Ecco nel dettaglio le regioni e le zone coinvolte nell'allerta meteo gialla per rischio piogge il 20 novembre 2025:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Basilicata ;

; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea.

Allerta meteo gialla in Italia il 20 novembre 2025 per rischio idrogeologico: ecco dove

Non solo, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato sempre per giovedì 20 novembre 2025 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in diverse regioni d'Italia. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

L'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico è stata comunicata per giovedì 20 novembre 2025 nelle seguenti regioni e zone: