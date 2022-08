Allerta Meteo per domenica 7 agosto, piogge e temporali: ecco dove, le regioni coinvolte

Nuova allerta meteo per la giornata di domenica 7 agosto. La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino per ordinaria criticità e rischio temporali in sette regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.

Allerta meteo gialla per rischio piogge: ecco quando e dove

L'ultimo bollettino della Protezione Civile ha emanato un nuovo stato di allerta meteo per la giornata di domenica 7 agosto. In ben sette regioni è previsto il rischio temporali e piogge con tanto di allerta gialla che riguarda il verificarsi di fenomeni intensi localmente pericolosi o pericolosi per lo svolgimento di attività particolari. Diverse le regioni a rischio per domenica 7 agosto per ordinaria criticità di rischio temporali. Ecco tutte le regioni coinvolte: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. A seguire nel dettaglio tutte le regioni e zone interessate dall'allerta:

Emilia Romagna : Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola;

: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola; Lombardia : Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica;

: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica; Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura.

Allerta temporali: dalla Lombardia al Piemonte è allarme temporali

Non solo, tra le regioni coinvolte nello stato di allerta gialla per domenica 7 agosto segnaliamo anche:

Toscana : Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, LunigianaTrentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento;

: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, LunigianaTrentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Nel bollettino della Protezione Civile è stata diramata una allerta gialla anche per rischio idrogeologico in due regioni: