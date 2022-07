Allerta Meteo domani, mercoledì 6 luglio: maltempo e temporali, quattro regioni a rischio. Ecco quali

Nuova allerta meteo emanata dalla Protezione Civile per la giornata di domani, mercoledì 6 luglio 2022. Il maltempo con temporali anche intensi, colpirà soprattutto quattro regioni. Ecco quali e tutti i dettagli.

Maltempo, l'allerta meteo della Protezione Civile

Nel nuovo bollettino riguardante le criticità per la giornata di mercoledì 6 luglio 2022 si apprende che vi sarà allerta gialla per rischio temporali in: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna e Toscana. Nello specifico per quanto riguarda l'Abruzzo le zone coinvolte sono:

Marsica

Bacino Alto del Sangro

Bacino del Pescara

Bacino dell'Aterno

Bacino Basso del Sangro

Bacini Tordino e Vomano

Per la Basilicata le zone sono quella B e l'A1 mentre per l'Emilia Romagna, nel comunicato della Protezione Civile, si annuncia che ad essere coinvolte saranno:

Costa ferrarese

Pianura ferrarese di Po e Po di volano

Montagna emiliana centrale

Pianura piacentino-parmense

Bassa collina piacentino-parmense

Montagna piacentino-parmense

Collina emiliana centrale

Pianura modenese di Secchia e Panaro

Pianura reggiana di Enza e Crostolo

Alta collina piacentino-parmense

Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti

Collina bolognese

Montagna bolognese

Costa romagnola

Bassa collina e pianura romagnola

Alta collina romagnola

Pianura reggiana di Po

Montagna romagnola

La zona del piacentino ha già subito diversi danni a causa del maltempo che ha colpito la Pianura Padana tra Emilia e Lombardia nel pomeriggio e nella sera del 3 luglio 2022.

Per quanto riguarda la Toscane, infine, le zone interessate dal maltempo e dalla nuova allerta gialla sono:

Mugello-Val di Sieve

Reno

Serchio-Garfagnana-Lima

Ombrone Gr-Medio

Ombrone Gr-Alto

Romagna-Toscana

Arno-Casentino

Lunigiana

Valdelsa-Valdera

Valdarno Inf

Bisenzio e Ombrone Pt

Arno-Firenze

Arno-Valdarno Sup

Valdichiana

Etruria

Fiora e Albegna

Valtiberina

Serchio-Lucca

L'allerta gialla per rischio idrogeologico riguarda invece solo l'Abruzzo soprattutto nelle zone: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino e Vomano.

🔔🟡 #AllertaGIALLA, mercoledì #6luglio, in Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Basilicata. Consulta il bollettino per conoscere i livelli e le zone di allerta meteo-idro sul tuo territorio 👉 https://t.co/mE6sFKOFBq#protezionecivile pic.twitter.com/VAQtfquTBe — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) July 5, 2022

Le previsioni meteo per la giornata di mercoledì

Cosa dicono le previsioni meteo per domani? In giornata vi saranno i primi segnali di cambiamento. Dopo una lunga ed intensa ondata di caldo si inizierà a percepire quella che viene definita come una vera e propria svolta meteo che si farà più vivida nella giornata di giovedì.

Al Nord la mattinata scorrerà tra sole e nuvole con la possibilità di qualche rovescio su bassa Pianura Padana e Appennino settentrionale. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sul resto dell'Italia con qualche nuvola in più solo sulle zone appenniniche e con possibili rovesci e temporali sull’Appennino tosco-emiliano. Finalmente le temperature saranno in diminuzione soprattutto al Nord e nelle regioni adriatiche e i valori torneranno ad essere più vicini alla norma.