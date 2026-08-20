Allerta meteo caldo: avviso ondate di calore il 21 agosto 2026 in Italia: le città a rischio

Nuovo bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per la giornata di domani, venerdì 21 agosto 2026, in Italia. Ecco la lista completa con tutte le città da bollino arancione e giallo di allerta meteo caldo.

Bollino arancione di allerta caldo il 21 agosto 2026 in Italia: le città interessate

La quarta intensa e prolungata ondata di calore della stagione 2026 è oramai terminata, anche se il caldo continua a farsi sentire in diverse città italiane dove scatta il bollino arancione di allerta meteo caldo. Nella giornata di venerdì 21 agosto sono previste temperature sopra la media in sole 4 città italiane dove il Ministero della Salute assegna il bollino arancione che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

A seguire la lista delle città da bollino arancione il 21 agosto 2026 in Italia:

Bari

Campobasso

Palermo

Pescara

Caldo in Italia il 21 agosto 2026: dove scatta il bollino giallo

Calano ancora le città italiane contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo che segnala una condizione climatica di pre-allerta. Il caldo africano ed intenso delle ultime settimane è andato via via scemando complice il transito di una serie di sistemi perturbati che hanno riportato piogge e temporali diffusi e violenti su diverse regioni. La situazione climatica degli ultimi giorni è instabile e variabile, anche se il caldo continua a persistere in diverse città italiane come confermato dal bollettino sulle ondate di calore comunicato dal Ministero della Salute.

Nella giornata di venerdì 21 agosto 2026 sono solo 3 le città italiane contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono precedere un aumento del rischio per la salute, in particolare per i soggetti fragili, nelle 24-48 ore successive.

Scopriamo le 3 città italiane contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo il 21 agosto 2026 in Italia:

Catania

Latina

Roma

Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Non solo, è consigliato anche di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di non praticare attività sportive all'aperto. Infine è importante bere tanta acqua per idratarsi e far arieggiare le stanze.