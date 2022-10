Allerta meteo arancione domani in Lombardia, rischio idrogeologico. Allerta gialla in Piemonte

Nuova allerta meteo. La Protezione Civile Nazionale ha emanato un bollettino di allerta arancione per domani, lunedì 24 ottobre 2022, in Lombardia per rischio idrogeologico e un bollettino di allerta gialla in Piemonte. Cosa dobbiamo attenderci? Ebbene mentre l'Italia continuerà a trascorrere giornate all'insegna del bel tempo e di temperature ben sopra la media per via dell'Anticiclone Nord Africano, alcune regioni del Nord faranno i conti con la sesta perturbazione del mese.

Allerta meteo in Lombardia e Piemonte: la situazione metereologica per lunedì 24 ottobre

Un flusso instabile in quota interesserà lunedì 24 ottobre 2022 gran parte delle regioni settentrionali italiane e in particolare modo: Piemonte e Lombardia. Le precipitazioni, inizialmente sparse, tenderanno a divenire diffuse e più intense, specie sui settori settentrionali delle due regioni. Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per possibili criticità idrogeologiche e idrauliche.



Secondo il bollettino di allerta meteo i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Ecco perché è stata diramata allerta arancione per rischio idrogeologico sui settori nord-occidentali della Lombardia ed è stata valutata una allerta gialla su alcuni settori di Piemonte e Lombardia.

I dettagli dell'allerta meteo: le zone coinvolte

Nel bollettino della Protezione Civile vi sono tutti i dettagli dell'allerta meteo e le zone coinvolte. L'allerta arancione per rischio idrogeologico riguarderà in Lombardia:

Valchiavenna

Nodo Idraulico di Milano

Media-bassa Valtellina

Laghi e Prealpi Varesine

Lario e Prealpi occidentali

Orobie bergamasche

L'allerta gialla per rischio idraulico invece riguarderà sempre la Lombardia, ma le zone: Valchiavenna, Nodo Idraulico di Milano, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali e Orobie bergamasche. Allerta gialla per rischio idrogeologico sia in Lombardia che in Piemonte. Nella prima regione le zone coinvolte sono: Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale, Alta Valtellina e Valcamonica. In Pimonte, infine: Pianura settentrionale e Toce.

Allerta Meteo 24 ottobre: scuole chiuse?

Al momento nessun comune della Lombardia, dove lo ricordiamo è prevista allerta arancione, ha deciso di chiudere le scuole. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore se dovesse cambiare qualcosa sul fronte scuole.