Allerta meteo arancione e gialla in Italia domani, 9 gennaio: le regioni coinvolte. Scuole chiuse?

La Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo arancione e gialla in Italia per la giornata di domani, lunedì 9 gennaio. Il rientro al lavoro e a scuola dopo le varie festività natalizie sarà all'insegna del maltempo in numerose regioni da Nord a Sud. Ecco quelle coinvolte e le zone interessante da rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico.

Allerta meteo arancione: possibili disagi in Liguria

Nel bollettino della Protezione Civile per la giornata di lunedì 9 gennaio vi è una criticità moderata, ovvero una allerta meteo arancione, per rischio idrogeologico che riguarda la Liguria. Le zone in cui potrebbero verificarsi disagi sono quella dei Bacini Liguri Marittimi di Levante.

Allerta meteo gialla per rischio temporali: tutte le zone interessate

Sono nove le regioni interessate dall'allerta meteo gialla per rischio temporali per lunedì 9 gennaio 2023. Quali sono? Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. Le zone interessate?

Per quanto riguarda l'Abruzzo vi sono: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano mentre per quanto riguarda la Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D e per finire Basi-C.

In Calabria invece:

Versante Jonico Meridionale

Versante Tirrenico Settentrionale

Versante Jonico Centro-settentrionale

Versante Jionico Centro-meridionale

Versante Jonico Settentrionale

Versante Tirrenico Meridionale

Versante Tirrenico Centro-meridionale

Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Nel Lazio le zone a rischio temporali sono:

Aniene

Bacini Costieri Sud

Bacino del Liri

Bacino Medio Tevere

Appennino di Rieti

Bacini Costieri Nord

Bacini di Roma

mentre nelle Marche: Marc-1, Marc-5 e Marc-3.

Per il Molise sono comprese le zone: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro mentre in Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica.

Nel bollettino della Protezione Civile, per quanto riguarda la Toscana sono state comprese le zone:

Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Reno

Serchio-Garfagnana-Lima

Ombrone Gr-Medio

Arno-Costa

Isole

Lunigiana

Etruria-Costa Sud

Valdelsa-Valdera

Valdarno Inf

Etruria-Costa Nord

Bisenzio e Ombrone Pt

Etruria

Fiora e Albegna

Serchio-Costa

Ombrone Gr-Costa

Serchio-Lucca

Versilia

Per finire in Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere ed Alto Tevere.

Rischio idrogeologico e idraulico: le regioni e le zone interessate

L'Emilia Romagna e la Sardegna, secondo la Protezione Civile, sono a rischio idraulico. Per l'Emilia vi è la zona denominata Pianura reggiana di Po mentre per la Sardegna invece: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappi e per finire Bacino del Tirso.

A rischio idrogeologico vi sono invece: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Toscana ed Umbria. In Abruzzo le zone coinvolte sono: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano mentre in Basilicata vi sono solo: Basi-A2, Basi-D e Basi-C.

In Calabria sono coinvolte le zone: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale mentre in Campania:

Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento

Tanagro

Tusciano e Alto Sele

Alta Irpinia e Sannio

Penisola sorrentino-amalfitana

Monti di Sarno e Monti Picentini

Alto Volturno e Matese

Piana campana

Napoli

Isole e Area vesuviana

Nel Lazio invece le zone: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord e Bacini di Roma mentre in Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea e Alto Volturno - Medio Sangro.

Per quanto riguarda la Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale BradanicaSardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Iglesiente e Bacino del Tirso mentre per la Toscana:

Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Mugello-Val di Sieve

Reno

Serchio-Garfagnana-Lima

Ombrone Gr-Medio

Ombrone Gr-Alto

Romagna-Toscana

Arno-Costa

Arno-Casentino

Isole

Lunigiana

Etruria-Costa Sud

Valdelsa-Valdera

Valdarno Inf.

Etruria-Costa Nord

Bisenzio e Ombrone Pt

Arno-Firenze

Arno-Valdarno Sup.

Valdichiana

Etruria

Fiora e Albegna

Valtiberina

Serchio-Costa

Ombrone Gr-Costa

Serchio-Lucca

Versilia

Per finire in Umbria sono interessate dall'allerta gialla della Protezione Civile le zone: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere.

Allerta Meteo, 9 gennaio 2023: scuole chiuse?

Al momento non sono segnalate regioni, capoluoghi di provincia o città che hanno deciso di chiudere i plessi scolastici per l'allerta meteo.