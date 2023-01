Meteo, allerta arancione e gialla per il 10 gennaio 2023 in Italia: tutte le regioni a rischio

Nuova allerta meteo in Italia. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerte meteo di colore arancione e gialla per la giornata di martedì 10 gennaio 2023. Ecco tutte le regioni e zone a rischio.

Allerta gialla in Italia per il 10 gennaio 2023: ecco le regioni a rischio

Scatta l'allerta meteo domani, martedì 10 gennaio 2023, in diverse regioni d'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione per rischio piogge in Calabria. A rischio le zone: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

L'allerta meteo arancione è stata diramata anche per possibile rischio idraulico e idrogeologico sempre in Calabria nelle zone: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Meteo, allerta gialla al Sud per martedì 10 gennaio 2023

Non solo allerta arancione nella giornata di martedì 10 gennaio 2023, visto che la Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta gialla in diverse regioni. L'allerta gialla per rischio piogge e temporali riguarda 3 regioni le seguenti zone:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale; Molise : Litoranea;

: Litoranea; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Il rischio idraulico, invece, è stato diramato in:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Infine allerta gialla per rischio idrogeologico in ben 5 regioni nelle seguenti zone: