Allerta meteo domani, 29 luglio: rischio temporali e piogge, ecco dove. Le regioni coinvolte

Una nuova allerta meteo è stata emanata per la giornata di venerdì 29 luglio. Si tratta di una allerta gialla per rischio temporali e piogge, con fenomeni anche intensi, su diverse regioni del Nord d'Italia. Ecco tutte le zone coinvolte e i dettagli divulgati nel bollettino della Protezione Civile.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Stando all'ultimo bollettino della Protezione Civile vi è una nuova allerta meteo gialla per la giornata del 29 luglio 2022. Le regioni a rischio temporali - con fenomeni localmente anche intensi - sono:

Lombardia

Trentino Alto Adige

Veneto

Emilia Romagna

Nello specifico l'allerta gialla pare riguardare tutta l'Emilia Romagna dalle 00:00 del 29 luglio 2022 fino alle 00:00 del 30 luglio 2022 in quanto le zone interessate sono:

Costa ferrarese

Pianura ferrarese di Po e Po di volano

Montagna emiliana centrale

Pianura piacentino-parmense

Bassa collina piacentino-parmense

Montagna piacentino-parmense

Collina emiliana centrale

Pianura modenese di Secchia e Panaro

Pianura reggiana di Enza e Crostolo

Alta collina piacentino-parmense

Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti

Collina bolognese

Montagna bolognese

Costa romagnola

Bassa collina e pianura romagnola

Alta collina romagnola

Pianura reggiana di Po

Montagna romagnola

Per quanto riguarda, invece, la Lombardia, l'allerta riguarda:

Bassa pianura centro-orientale

Bassa pianura orientale

Appennino pavese

Valchiavenna

Laghi e Prealpi orientali

Nodo Idraulico di Milano

Pianura centrale

Alta pianura orientale

Bassa pianura occidentale

Bassa pianura centro-occidentale

Media-bassa Valtellina

Alta Valtellina

Laghi e Prealpi Varesine

Lario e Prealpi occidentali

Orobie bergamasche

Valcamonica

In Trentino Alto Adige sarà coinvolta la zona della Provincia di Bolzano mentre in Veneto i settori di:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Basso Piave

Sile e Bacino scolante in laguna

Livenza

Lemene e Tagliamento

Piave pedemontano

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Alto Piave

Adige-Garda e monti Lessini

Po

Fissero-Tartaro-Canalbianco

Basso Adige

La Protezione Civile ha anche emanato allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Lombardia e Trentino Alto Agide per, rispettivamente, le zone di: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche e Valcamonica oltre alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Previsioni meteo per il 29 luglio

Secondo le ultime previsioni meteo per venerdì 29 luglio il cielo sarà sereno sulle regioni del Centro-Sud con appena un po’ di nuvolosità pomeridiana sulle zone appenniniche. Le temperature saranno stazionarie o in lieve crescita.

Al Nordovest e sulle Alpi vi sarà tempo instabile con l’arrivo di numerose piogge o temporali che in serata tenderanno a trasferirsi sul Nord-Est e sull’alta Toscana. Sono oltretutto possibili, in queste regioni interessate dal maltempo, fenomeni atmosferici violenti, con grandine e forti raffiche di vento soprattutto durante i temporali.