Allerta meteo martedì 16 agosto per maltempo. Ecco l’elenco delle regioni coinvolte

Ancora allerta meteo? La Protezione Civile ne ha emanata una per la giornata di martedì 16 agosto per rischio temporali. Ecco l’elenco delle regioni coinvolte. Molto probabilmente, viste anche le nostre previsioni meteo per le giornate successive al Ferragosto, nei prossimi giorni usciranno ulteriori bollettini di allerta. Ci attendono, infatti, giornate in cui l'Italia sarà divisa a metà con temporali - anche intensi - tra Nord - Ovest e Nord - Est e caldo afoso al Centro - Sud e sulle Isole.

Allerta meteo gialla per il 16 agosto: i dettagli

Quali sono le regioni coinvolte dall'allerta meteo gialla del 16 agosto? Ebbene secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile a rischio temporali sono soprattutto:

Campania

Lazio

Liguria

Nello specifico per quanto riguarda la Campania, le zone comprese nell'allerta, sono:

Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento

Tusciano e Alto Sele

Penisola sorrentino-amalfitana

Monti di Sarno e Monti Picentini

Alto Volturno e Matese

Piana campana

Napoli

Isole e Area vesuviana

Nel Lazio, invece: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri e Bacini di Roma. In queste stesse zone vi è anche l'allerta per rischio idrogeologico.

In Liguria le zone comprese sono:

Bacini Liguri Padani di Levante

Bacini Liguri Marittimi di Centro

Bacini Liguri Marittimi di Levante

Previsioni meteo 16 agosto: che tempo fa?

Martedì 16 agosto sarà una giornata di tempo in prevalenza stabile, con ampi rasserenamenti al mattino al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e lungo le coste del medio a basso adriatico. Potranno verificarsi residui di rovesci o temporali tra Campania e Calabria tirrenica, ma anche, al mattino, in Friuli Venezia Giulia. Su tutte le altre regioni? Sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento.