Tendenza Meteo: arriva il caldo africano, ma non per tutta l’Italia. Rischio temporali, grandine e vento forte in alcune regioni. I dettagli

Secondo le ultime tendenza Meteo arriva nuovamente il caldo africano, ma non su tutta l’Italia. Le temperature inizieranno a salire e ad attestarsi su valori superiori alla media solo in alcune zone della nostra Penisola. In altre aumenterà il rischio temporali, con grandine e vento forte. Ecco tutti i dettagli e le regioni che dovranno fare i conti con l'afa o con il maltempo.

Previsioni Meteo: cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Italia divisa in due

Sole e pioggia, caldo afoso o temporali anche violenti? Cosa ci attende nei prossimi giorni? Ebbene l'Italia sembrerà dividersi in due. In alcune zone farà da padrone l'anticiclone africano. In altre sarà protagonista la quarta perturbazione del mese. Vediamo meglio nel dettaglio.

Mercoledì 17 agosto, ad esempio, un’intensa perturbazione, la n.4 del mese, raggiungerà le regioni di Nord-Ovest. Nuvole fin dal mattino con qualche isolato rovescio o temporale sulla Liguria centrale, nei rilievi piemontesi e lombardi. Peggioramento atteso poi per il pomeriggio e per la sera quanto si potranno verificare molti rovesci o temporali tra le Alpi occidentali e la Lombardia. Le tendenze meteo ci confermano la possibilità che si verifichino fenomeni intensi con rischio di grandine e forti raffiche di vento.

Al Centro- Sud, invece, correnti sciroccali favoriranno un'ulteriore risalita dell'aria molto calda associata all'anticiclone africano. In queste regioni e sulle Isole sarà un mercoledì davvero molto caldo. Le temperature avranno valori sensibilmente oltre la norma, anche oltre i 35 gradi nelle zone interne della penisola e si raggiungeranno picchi prossimi ai 40 gradi nell'interno della Sicilia e in Sardegna.

Giovedì 18 agosto la perturbazione raggiungerà anche il Nord-Est ed entro fine giornata coinvolgerà anche parte del Centro. Saranno interessate dal maltempo:

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Sono attesi eventi anche di forte intensità in particolare tra l'alta Lombardia, il Triveneto, l'Emilia e la Toscana.

Al Sud il tempo sarà ancora soleggiato e le temperature saranno in aumento invece sul medio Adriatico e in Sicilia dove saranno possibili picchi estremi intorno ai 40 gradi.

Previsioni meteo: che tempo farà il prossimo fine settimana?

Cosa succederà nei giorni seguenti? Come sarà il prossimo fine settimana? Troppo presto per dirlo con esattezza. In generale l'Italia potrà non essere più divisa a metà da venerdì 19 agosto quando si verificheranno gli ultimi strascichi della perturbazione mentre da sabato 20 vi potrà anche essere un ritorno ad una situazione prevalentemente stabile e soleggiata su gran parte d'Italia con l'aria meno calda. Si prevede che in giornata, infatti, si porrà fine alla nuova ed intensa ondata di caldo che coinvolgerà soprattutto il Centro - Sud e le Isole.