Allerta meteo per il 12 agosto, maltempo al Sud: ecco dove, le 5 regioni coinvolte

Dopo i giorni scorsi il maltempo continua a colpire il Sud. Per questo motivo la Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo gialla per venerdì 12 agosto. Ecco le 5 regioni coinvolte dal rischio pioggia e temporali anche localmente forti.

Allerta meteo gialla per il 12 agosto: rovesci dalla Campania alla Sicilia

Dal mattino di domani, venerdì 12 agosto, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su cinque regioni del Sud ovvero su:

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

I fenomeni saranno accompagnati da possibili rovesci di forte intensità, con frequente attività elettrica e oltretutto possibili grandinate oltre a forti raffiche di vento. Proprio per questo motivo la Protezione Civile ha emanato una nuova allerta gialla per la giornata di venerdì 12. Ecco, nel dettaglio, tutte le zone interessate.

Per quanto riguarda la Basilicata le zone inserite nell'allerta gialla sono: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D e Basi-C. Per quanto concerne la Calabria, invece:

Versante Jonico Meridionale

Versante Tirrenico Settentrionale

Versante Jonico Centro-settentrionale

Versante Jionico Centro-meridionale

Versante Jonico Settentrionale

Versante Tirrenico Meridionale

Versante Tirrenico Centro-meridionale

Versante Tirrenico Centro-settentrionale

In Campania a rischio forti temporali saranno le zone di:

Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento

Tanagro

Tusciano e Alto Sele

Alta Irpinia e Sannio

Penisola sorrentino-amalfitana

Monti di Sarno

Monti Picentini

In Puglia sono state comprese dalle Protezione Civile, nell'allerta per il 12 agosto, le zone di:

Basso Fortore

Tavoliere - bassi bacini del Candelaro

Cervaro e Carapelle

Gargano e Tremiti

Basso Ofanto

Sub-Appennino Dauno

Puglia Centrale Adriatica

Bacini del Lato e del Lenne

Puglia Centrale Bradanica

Salento

In Sicilia, invece, l'allerta gialla comprende le zone: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico e Sud-Orientale. Oltre a queste vi sono anche: versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale e per finire il versante ionico.

L'allerta gialla per rischio idrogeologico comprende invece Calabria e Sicilia per le stesse zone già indicate nell'allerta per rischio temporali.

Previsioni meteo 12, 13 e 14 agosto: cosa accadrà?

Nella giornata del 12 agosto, secondo le ultime previsioni meteo, la fase di maltempo portata dalla prima perturbazione del mese di agosto si concentrerà soprattutto sull’estremo Sud e in Sicilia. Nella stessa giornata, però, un altro vortice di bassa pressione - ovvero la perturbazione n.2 - inizierà a lambire le regioni di Nord-Est portando un nuovo aumento dell’instabilità. Tale perturbazione scivolerà poi lungo l’Adriatico, determinando, per sabato 13 una breve fase temporalesca al Centro-Sud.

Domenica 14, invece, il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, con solo qualche residuo effetto dell’instabilità al mattino all’estremo Sud.