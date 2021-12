La Protezione Civile dell’Emilia Romagna e ARPAE hanno comunicato uno stato di allerta meteo di colore giallo per la giornata di sabato 25 dicembre 2021. L'Emilia Romagna festeggerà il Santo Natale con una situazione climatica non proprio favorevole: previste piogge, fiumi in piena e frane in diverse città.

Allerta gialla in Emilia Romagna: le zone a rischio

E' allerta meteo gialla in Emilia Romagna per il giorno di Natale. Sabato 25 dicembre 2021 è previsto l'arrivo di una perturbazione che coinvolgerà la regione con piogge, frane e fiumi in piena. A diramare lo stato di allerta meteo dalle ore 00:00 del 25 dicembre è stata la Protezione Civile dell’Emilia Romagna. Un Natale "bagnato" in buona parte della Regione con previsioni meteo non proprio incoraggianti con un bollettino meteo che informa di:

piene dei fiumi sulle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna;

frane e piene dei corsi minori sulle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna;

vento sulle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Nel bollettino diramato dalla Protezione Civile dell’Emilia Romagna si legge: "nella giornata di sabato 25 dicembre sono previste precipitazioni moderate sulle aree montane, con accumuli puntuali compresi tra 50 mm e 100 mm in 24 ore più probabili sul crinale appenninico centro-occidentale". Non solo, il bollettino meteo prevede nelle aree di montagna della parte centro-orientale dell'Emilia Romagna venti di burrasca moderati, ma anche raffiche di intensità superiore. L'allerta meteo gialla riguarda anche i fiumi come si evince dal bollettino che informa di: "possibili innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua superiori alla soglia 1, più probabili nelle sezioni montane delle aree centro-occidentali. Sulle aree del crinale appenninico centro-occidentale sono possibili localizzati fenomeni franosi e possibili fenomeni di ruscellamento e innalzamento dei livelli idrografici dei bacini minori".

Meteo Emilia Romagna: pioggia e maltempo a Natale

Le previsioni meteo ARPAE per l'Emilia Romagna segnalano un Natale all'insegna del maltempo. Previste nuvole e qualche debole pioggia già dalle prime ore del pomeriggio della vigilia di Natale a Rimini e provincia dove le temperature massime hanno sfiorato i 9° sui rilievi e i 13° lungo la costa. Il giorno di Natale, invece, le previsioni meteo a Rimini e provincia segnalano l'arrivo di "piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate intermittenti con temperature minime del mattino comprese tra 8° sui rilievi e 10° sulla costa e massime pomeridiane comprese tra 9° sui rilievi e 13° sulla costa".

La situazione non sembra migliorare per il giorno di Santo Stefano con previsioni meteo che delineano un clima nuvoloso con piogge deboli e temperature minime del mattino comprese tra 5° sulla costa e 7° sui rilievi; massime pomeridiane comprese tra 8° sulla costa e 9° sui rilievi.