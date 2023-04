Allergia al polline tutto l’anno? La minaccia del riscaldamento globale. VIDEO

Aprile è tradizionalmente un mese difficile per chi soffre delle allergie stagionali: la fioritura primaverile di molti tipi di piante provoca sintomi poco piacevoli per i 10 milioni di italiani che soffrono per la presenza dei pollini e degli allergeni nell’aria. E il riscaldamento climatico rischia di diventare un nemico in più: l’aumento delle temperature globali infatti sta facendo anticipare la stagione delle fioriture e durare più a lungo il periodo in cui gli allergeni vengono rilasciati nell’aria, rendendo così più duraturi anche i sintomi per le persone allergiche.

Il riscaldamento globale e l’allergia ai pollini

E le brutte notizie purtroppo non finiscono qui: secondo un recente studio, infatti, l’aumento di anidride carbonica nell’atmosfera spingerebbe anche molte piante a produrre più polline. E gli eventi atmosferici estremi, sempre più frequenti anche durante la stagione delle allergie, contribuiscono a rendere ancor più grave la situazione. Secondo quanto riportato dal Sole24Ore questi fenomeni porteranno già nei prossimi cinque anni ad un aumento dei casi di allergie del 5%.

Allergia ai pollini: una malattia cronica?

I sintomi tipici delle allergie stagionali comprendono rinite, congiuntivite e tosse continua. Nei casi più gravi, si possono verificare anche attacchi d’asma. Le persone che soffrono di queste allergie ai pollini, che come detto solo in Italia sono circa 10 milioni, già da qualche tempo possono accusare i sintomi anche alla fine dell’inverno e all’inizio dell’estate. E in certi casi anche in autunno. Il trend, che secondo gli esperti è destinato non solo a continuare ma anche ad aggravarsi, potrebbe portare a considerare l’allergia ai pollini non più un disturbo stagionale ma una vera e propria malattia cronica.



Mediaset ha a cuore il futuro per la Giornata della Terra di sabato 22 aprile 2023.

Mediaset ha cuore il futuro è il progetto di comunicazione istituzionale e sociale con cui il Gruppo Mediaset sensibilizza i propri pubblici ad affrontare insieme temi di rilevanza nazionale. Un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa di Mediaset.