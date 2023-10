Allenamento all'aria aperta in autunno: i consigli per tutelare la salute

Con l’abbassamento delle temperature la voglia di allenarsi all’aria aperta tende a diminuire, sia per il timore di ammalarsi sia perché - mediamente - si sta molto meglio all’interno degli edifici, ossia negli ambienti indoor. In realtà, però, con gli indumenti tecnici e i giusti accorgimenti è possibile continuare a usufruire dei benefici dell’attività fisica outdoor durante tutto l'anno. Vediamo come.

Anche col freddo è importante allenarsi all'esterno

Praticare sport e attività fisica all'aperto stimola il buon umore e la produzione di vitamina D, favorisce l’ossigenazione dei muscoli e determina molti altri benefici per l’organismo. Quando però le temperature iniziano a diminuire, diventa necessario prestare qualche attenzione in più, per evitare di danneggiare la salute e trasformare la sessione di allenamento in un momento poco piacevole.

Anzitutto, è consigliato indossare un abbigliamento a strati, con indumenti tecnici e traspiranti, in maniera tale da fare respirare la pelle ed eliminare l’umidità. Occorre prestare attenzione soprattutto alle zone più sensibili del corpo come mani, piedi e capo. Con il freddo diventa ancora più importante scaldarsi correttamente e iniziare l’attività fisica con calma, per evitare problemi a carico di muscoli e articolazioni.

Anche l’idratazione è fondamentale: con il freddo infatti diminuisce lo stimolo della sete e si finisce spesso per bere meno acqua del necessario. Per il resto, è indispensabile avere una dieta sana e varia, assicurando l’apporto calorico necessario per affrontare l’allenamento fisico, che dovrà sempre essere svolto in sicurezza. Per esempio, sarebbe meglio non uscire quando le temperature sono eccessivamente rigide o quando c’è il rischio di temporale o di eventi meteorologici intensi.

Insomma, non è vero che allenarsi con il freddo fa ammalare: anzi, con le giuste precauzioni diventa utile a rafforzare il sistema immunitario e a ridurre il rischio di infezioni.