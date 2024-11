Allarme smog in Lombardia: al via le misure antismog a Milano, Brescia e Bergamo

Scatta le misure anti smog da martedì 19 novembre 2024 in Lombardia. I valori di Pm10 nell'aria hanno superato per quattro giorni di seguito la soglia d'allarme facendo così scattare le misure antismog nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.

Smog in Lombardia: superata la soglia d'allarme da Milano a Bergamo

Al via le misure antismog in buona parte della regione Lombardia. Da martedì 19 novembre 2024, infatti, nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova saranno attivate delle misure volta a prevenire fenomeni di accumulo degli inquinanti sul territorio regionale.

Dati alla mano, per quatto giorni consecutivi sono stati superati i valori massimi di Pm10 nell'aria nelle province di Bergamo e Brescia, mentre per tre giorni per l'area metropolitana di Milano, ma anche per Monza, Pavia, Lodi e Cremona. Per questo motivo e contrastare lo smog la regione Lombardia ha comunicato l'attivazione delle misure antismog temporanee di primo livello considerando anche le previsioni meteo dei prossimi giorni che potrebbero favorire l'accumulo di inquinanti.

Il portale Info Aria di Regione Lombardia ha comunicato che nella giornata di venerdì 15 novembre i livelli di Pm10 a Milano hanno superato quota 70, mentre sabato 18 novembre hanno raggiunto oltre 74 e domenica 19 novembre quasi 53, considerando il limite massimo di 50.

Lombardia, allarme inquinamento e smog a Milano: attivate misure antismog temporanee di primo livello

Carlo Monguzzi, consigliere del Comune di Milano, considerando i valori massimi di Pm10 nell'aria, ha comunicato in una nota: "Quando lo smog è così alto qualsiasi misura, anche fosse seria, è inefficace. Bisogna non arrivare a questa situazione: servono misure di prevenzione e strutturali. Per quanto riguarda Milano poi il fermo degli euro 4 e l'abbassamento di un grado di temperatura sono in vigore da anni. Non riguarda Milano, ma vietare lo spandimento dei liquami in agricoltura è utile: bisognerebbe farlo davvero".

Le misure antismog temporanee di primo livello saranno attivate da martedì 19 novembre in tutti i comuni della Lombardia con più di 30mila abitanti. In questi comuni, come previsto dalla dGR 2634/2024, sarà attivo il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di Fap (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In. Non solo, vietato l'uso di impianti termici alimentati a biomassa legnosa a fino 3 stelle comprese, oltre che lo spandimento di liquami zootecnici. È obbligatorio poi ridurre di un grado le temperature dei termosifoni negli appartamenti.