Allarme maltempo in Italia: disagi al Nord, 16enne morto sotto una valanga in Alto Adige. Neve anche sul Vesuvio

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo. Piogge e nevicate intense nelle regioni del Nord, una vittima in Trentino Alto Adige travolta da una valanga. Intanto sul Vesuvio torna la neve.

Il maltempo non dà tregua in Italia. Con una settimana di rovesci e temporali da Nord a Sud e la Protezione Civile che ha diramato una serie di allerte meteo, dalla rossa alla gialla, per rischio temporali, ma anche idraulico e idrogeologico. Piogge battenti, anche sotto forma di nubifragi, hanno piegato regioni come l'Emilia Romagna, la Liguria e la Sicilia. Anche la neve è tornata abbondante al Nord con diverse regioni alla prese con diversi centimetri di accumulo che hanno causato danni di diverso tipo. In Trentino Alto Adige si è registrata perfino una vittima: si tratta di Markus Raffl, un ragazzo di 16 anni travolto da una valanga durante un fuoripista a Plan in val Passiria. Il tragico incidente è costato la vita del giovane, al momento dell'impatto non c'erano altri testimoni. A lanciare l'allarme è stata la famiglia della vittima preoccupata dal mancato ritorno del figlio. Immediate le ricerche che, dopo le ore 21, hanno portato alla scoperta del corpo senza vita del giovane.

La situazione è molto critica anche in Valle d’Aosta per la presenza di valanghe che hanno causato l'isolamento di migliaia di persone. In particolare isolata la valle di Gressoney dove si trovano circa 4.500 persone per il distacco di una massa di neve che ha bloccato l'ingresso di una galleria nei comuni di Gaby e Cogne dove è stata chiusa preventivamente la strada regionale isolando 2.000 persone.

Meteo Italia, torna la neve sul Vesuvio: le immagini

La neve è caduta non solo in Val d'Aosta e Trentino Alto Adige, ma anche nelle regioni del Sud. Dopo anni è tornata a imbiancare anche il Vesuvio.

La neve ha colorato di bianco il gran cono del vulcano sulla scia della fortissima ondata di maltempo che ha colpito la regione Campania negli ultimi giorni. Piogge incessanti, infatti, hanno colpito tutta la zona del napoletano con un calo delle temperature che hanno "regalato" una spolverata di neve sul Vesuvio regalando così uno spettacolo meraviglioso per i cittadini di Napoli.