L’attacco dell’alce contro una famiglia: le immagini spaventose. VIDEO

In Italia in questi giorni si discute se abbattere l'orso che ha aggredito un escursionista in Val di Sole, in Trentino. Le aggressioni agli esseri umani in realtà, come vedete qui sopra, possono arrivare anche da molti altri animali (anche se, ricordiamocelo, è difficile capire chi sia l'invasore).



Un gigantesco alce ha caricato a testa bassa un uomo, lui è riuscito a schivare l’animale all’ultimo saltando via dalla motoslitta: sono le terrificanti immagini che arrivano da Palisades, nell’Idaho, Stati Uniti. A raccontare la vicenda a WochIt è stato Jeremiah, che era con il fratello, il figlio e alcuni amici: nel video si può vedere l’alce che si avvicina lentamente sulla alla motoslitta di Jeramiah. Dietro si può vedere il fratello, che tenta di attirare l’attenzione dell’animale lontana dall’uomo e dal figlio. Ma qualcosa va storto.

L’attacco dell’alce

Dopo poco, l’alce in effetti si gira e concentra le sue attenzioni sul fratello di Jeramiah. Non si avvicina, però, con calma: l’animale infatti inizia a caricare a testa bassa l’uomo, che è costretto a saltare via dalla motoslitta all’ultimo secondo per evitare di essere travolto dall’alce. “La sua presenza mi ha spaventato, gli alci sono davvero grandi. Non potevo mettere la retro nella motoslitta perché avevo dietro mio figlio”, ha raccontato Jeramiah.

Il pericolo scampato

“Mio fratello ha visto l’alce venire verso me e mio figlio, e ha provato ad attirare l’attenzione”, ha raccontato Jeramiah. “Beh, c’è riuscito…”. E si è trovato in una situazione davvero pericolosa: “Pensava di poter spingere sull’acceleratore e allontanarsi, ma il motore si è spento all’improvviso. Io sono scattato in avanti con la motoslitta, ma l’alce a quel punto ha deciso di allontanarsi”, ha concluso l’uomo. Il fratello di Jeramiah, per fortuna, è potuto tornare a casa senza rimanere ferito.