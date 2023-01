L’alba sopra le nuvole: le immagini spettacolari. VIDEO

L’ondata di maltempo e freddo che sta colpendo il Regno Unito non sta causando solo disagi e allagamenti: le perturbazioni infatti aiutano anche nella creazione di giochi di luce davvero mozzafiato nel cielo. Nel video in testa a questo articolo si vede l’alba nel cielo di Liverpool, ripreso dal The Royal Liver: si tratta del secondo più alto grattacielo della città, costruito all’inizio del Novecento per un totale di 13 piani.

Il maltempo nel Regno Unito: la situazione

Nonostante queste splendide immagini, però, la situazione nel Regno Unito rimane critica: l’ondata di maltempo infatti ha causato varie alluvioni e allagamenti, colpendo in particolare York e le zone del Gloucestershire e del Worcestershire. Allarme anche per il ghiaccio, con le autorità locali che hanno invitato i cittadini di mettersi in viaggio solo se “strettamente necessario”.