FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Alaska, ecco cos'era la sfera dorata sul fondo dell'Oceano

Alaska, ecco cos'era la sfera dorata sul fondo dell'Oceano

Per oltre due anni il misterioso oggetto ha fatto discutere scienziati e appassionati, dando spazio a numerose teorie. Ora un team di ricercatori ha risolto il mistero.
Ambiente18 Maggio 2026 - ore 10:46 - Redatto da Meteo.it
Ambiente18 Maggio 2026 - ore 10:46 - Redatto da Meteo.it
Fonte: Noaa

Dopo tre anni di ricerche e ipotesi, gli esperti sono riusciti a chiarire il mistero della misteriosa sfera dorata trovata nel 2023 nelle profondità del Golfo dell’Alaska.

L’oggetto, scoperto durante una missione scientifica sottomarina, aveva attirato l’attenzione degli studiosi per la sua forma insolita e l’origine sconosciuta. A rendere pubblica la soluzione del caso è stata la Noaa, l’agenzia statunitense che si occupa dello studio di oceani e atmosfera.

Alaska, sfera dorata sul fondo dell'oceano: risolto il mistero

La misteriosa sfera dorata scoperta nel 2023 a circa 3.300 metri di profondità nel Pacifico, vicino al Golfo dell’Alaska, ha finalmente trovato una spiegazione dopo anni di studi. L’oggetto, attaccato a una roccia e dotato di un piccolo foro centrale, aveva sorpreso persino gli scienziati che seguivano in diretta l’esplorazione del robot sottomarino. Il campione venne recuperato con strumenti meccanici e trasferito sulla nave per le prime analisi di laboratorio.

Inizialmente gli studiosi pensarono a una nuova specie marina, a una spugna sconosciuta oppure a una colonia di batteri degli abissi. Le indagini cambiarono direzione quando al microscopio furono individuate cellule urticanti tipiche degli cnidari, il gruppo che comprende meduse, coralli e anemoni di mare.

La scoperta di speciali cellule chiamate spirocisti permise poi di restringere ulteriormente le ipotesi. Successivamente l’analisi genetica rivelò tracce di DNA appartenenti soprattutto al Relicanthus daphneae, un raro anemone degli abissi dai lunghi tentacoli.

Gli esperti hanno quindi stabilito che il misterioso “blob” dorato non era un organismo sconosciuto, ma una particolare membrana secreta dall’anemone stesso. Questa struttura gelatinosa, larga circa dieci centimetri, sarebbe una sorta di rivestimento multistrato capace di staccarsi e depositarsi sul fondale oceanico. La superficie fibrosa e stratificata aveva infatti tratto in inganno gli studiosi durante le prime osservazioni.

Che cos'è il Relicanthus daphneae

Relicanthus daphneae è considerato uno degli esseri viventi più misteriosi delle profondità oceaniche ed è stato identificato ufficialmente dalla scienza soltanto nel 2016.

Gli avvistamenti di questa rara creatura sono estremamente limitati e avvengono soprattutto nelle zone vicine alle sorgenti idrotermali degli oceani Pacifico, Indiano e Antartico. La sua natura continua ancora oggi a dividere gli studiosi, che non hanno raggiunto un accordo definitivo sulla sua classificazione biologica.

Alcune ricerche genetiche pubblicate nel 2019 hanno suggerito che non appartenga ai comuni anemoni di mare, ma a un’antica linea evolutiva separata dal resto degli cnidari. Secondo altri esperti la struttura anatomica dell’animale presenta invece molte somiglianze con gli anemoni tradizionali. Questo contrasto tra dati genetici e caratteristiche fisiche rende la specie particolarmente affascinante per la comunità scientifica.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Bandiere Blu 2026, la classifica delle regioni italiane
    Ambiente15 Maggio 2026

    Bandiere Blu 2026, la classifica delle regioni italiane

    Saranno ben 525 le Bandiere Blu 2026 che sventoleranno lungo i litorali italiani: l'elenco Fee vede 14 new entry e 3 uscite rispetto al 2025.
  • Bandiere Blu 2026: quali sono i laghi italiani dove sventolerà il vessillo FEE quest'estate?
    Ambiente15 Maggio 2026

    Bandiere Blu 2026: quali sono i laghi italiani dove sventolerà il vessillo FEE quest'estate?

    Il vessillo FEE 2026 sventolerà su un altro lago: Limone del Garda si aggiunge all'elenco zone lacustri Bandiera Blu 2026.
  • Bandiere Blu 2026, la Fee premia l'Italia con 525 vessilli
    Ambiente14 Maggio 2026

    Bandiere Blu 2026, la Fee premia l'Italia con 525 vessilli

    Bandiere Blu 2026: assegnati dalla FEE 525 vessilli alle migliori spiagge italiane e alle località lacustri.
  • Come prendersi cura del glicine in fiore
    Ambiente6 Maggio 2026

    Come prendersi cura del glicine in fiore

    Come prendersi cura del glicine in fiore, e avere piccoli grappoli profumati che resistono a lungo? Ecco 3 trucchetti per fioriture impeccabili.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: seconda parte di settimana con assaggio d'estate! La tendenza
Tendenza18 Maggio 2026
Meteo: seconda parte di settimana con assaggio d'estate! La tendenza
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vedrà protagonista un vaso anticiclone con temperature in rialzo verso valori estivi.
Meteo, Anticiclone nord-africano da mercoledì 20 maggio: temperature in aumento
Tendenza17 Maggio 2026
Meteo, Anticiclone nord-africano da mercoledì 20 maggio: temperature in aumento
Si rinforza l'alta pressione: da mercoledì 20 maggio fase stabile con temperature in aumento e caldo da inizio estate. La tendenza meteo
Meteo, dal 19-20 maggio alta pressione e temperature in sensibile aumento
Tendenza16 Maggio 2026
Meteo, dal 19-20 maggio alta pressione e temperature in sensibile aumento
Inizio settimana ancora instabile ma dal 20 maggio alta pressione e temperature in aumento su tutta Italia con valori anche leggermente oltre la norma. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Maggio ore 12:43

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154