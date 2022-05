Agama mwanzae, la lucertola africana con la tuta di Spiderman | FOTO

Piccolo animale dall'aspetto davvero curioso, la lucertola africana Agama mwanzae, conosciuta anche come lucertola Spiderman, vive in Africa orientale e deve la sua celebrità alle squame colorate e altre caratteristiche che la rendono somigliante al supereroe della Marvel.

Il curioso aspetto della lucertola Agama mwanzae

Osservandola potremmo ritrovarci a pensare che questa insolita lucertola abbia preso in prestito il costume che Peter Benjamin Parker utilizza per trasformarsi in Spiderman. Con le sue squame rosse e blu ricorda infatti il supereroe della Marvel impegnato a combattere crimini e ingiustizie. Questa curiosa caratteristica è tipica solo degli esemplari maschi: le femmine di Agama mwanzae hanno invece squame marroni.

Il suo aspetto la fa somigliare in modo impressionante all'Uomo Ragno, tanto da farle guadagnare il soprannome di lucertola Spiderman, e anche la sua abilità nello scalare pareti verticali con pose sorprendenti ricorda il supereroe.

Non lancia ragnatele ma ha un superpotere che il famoso personaggio ideato dalla Marvel non possiede. La lucertola Spiderman infatti cambia colore, e lo fa quando scende la notte o quando si sente minacciata da un pericolo. Questa sua capacità di mimetizzarsi tuttavia, non è bastata a "salvarla" da una popolarità della quale sicuramente avrebbe fatto volentieri a meno.

Lucertola Agama mwanzae sempre più richiesta

Come accennato, l'habitat naturale di questa curiosa lucertola è situato in alcuni Paesi dell'Africa orientale, tra cui Tanzania, Ruanda e Kenya. Fotografata per la prima volta nel 2009 da Roy Daines, la lucertola Agama mwanzae è subito divenuta famosa, tanto che sono sempre di più gli appassionati delle gesta dell'Uomo Ragno che sognano di possederne una.

La domanda sul mercato è così aumentata vertiginosamente, e continua a crescere, costringendo questo insolito animale ad abbandonare il suo stato libero nelle terre africane per vivere in cattività. Sicuramente se le fosse concesso un superpotere, la lucertola Spiderman vorrebbe rinunciare a tanta celebrità!