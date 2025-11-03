FacebookInstagramXWhatsApp

Afghanistan, terremoto di magnitudo 6.3 nel Nord: si contano diverse vittime e feriti | Video

Forte scossa di terremoto in Afghanistan. Il sisma di magnitudo 6.3 nel Nord del Paese ha provocato diverse vittime e numerosi feriti. Si registrano anche diversi crolli di edifici. A essere danneggiata è stata anche la moschea Blu di Mazar-i-Sharif.
Eventi estremi3 Novembre 2025 - ore 13:21 - Redatto da Meteo.it
L'Afghanistan è stato colpito da un forte sisma di magnitudo 6.3. Il terremoto - avvertito anche nella capitale Kabul - ha avuto come epicentro Khulm, località vicino alla città di Mazar-e-Sharif, nella provincia di Balkh, e una profondità di 17.2 chilometri secondo i dati dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia dell'Italia. Si contano diverse vittime e numerosi feriti.

Afghanistan, sisma di magnitudo 6.3: i dati del terremoto e le ultime news

Forte scossa di terremoto in Afghanistan. Il sisma ha avuto magnitudo 6.3. L'epicentro dell'evento tellurico è stato indentificato vicino alla città di Mazar-i-Sharif. Le stime sono ancora provvisorie e il numero è destinato a crescere, ma si segnalano già almeno 20 di vittime e oltre 300 feriti.

Quattro persone sono morte nella provincia di Balkh, di cui Mazar-i-Sharif è la capitale. Kamal Khan Zadran, portavoce del Dipartimento della Sanità afghana, ha riferito che l'ospedale provinciale ha già preso in cura oltre un centinaio di persone per le ferite riportate. Nella vicina provincia di Samangan si contano cinque persone morte e circa 140  ferite. In quella di Tashkurgan  si continua a scavare con pale o a mani nude alla ricerca delle persone intrappolate sotto le macerie.

Il forte terremoto in Afghanistan  - avvertito anche nelle regioni del Tagikistan, dell'Uzbekistan e del Turkmenistan - ha provocato diversi crolli. Tra gli edifici danneggiati risulta esserci la Moschea Blu di Mazar-i-Sharif. Si tratta di un monumento del XV secolo famoso per le sue piastrelle dai colori vivaci e per essere uno dei siti turistici del Paese.

I precedenti

La zona risulta avere un'alta sismicità. A fine di agosto di quest'anno un altro terremoto di magnitudo 6 aveva colpito le province orientali di Kounar, Laghman e Nangarhar. In quel momento si erano contati ben 2.200 vittime.

La zona più a rischio terremoti è quella intorno alla catena  montuosa dell'Hindou Kouch, situata vicino alla giunzione tra le  placche tettoniche eurasiatica e indiana.

Gli esperti e gli studiosi segnalano che dal 1900 ad oggi i dati raccolti mostrano come il nord-est dell'Afghanistan abbia dovuto fare i conti con ben dodici terremoti  di magnitudo superiore a 7.

