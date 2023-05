Acqua liquida su Marte, trovate tracce a basse latitudini: la scoperta

Il rover Zhurong ha fornito le prime prove della presenza recente di acqua liquida alle basse latitudini di Marte. Il robot della missione Tianwen-1 ha trovato segni lasciati dall’azione dell’acqua liquida salata sulle dune di Utopia Planitia, dove è atterrato lo scorso 15 maggio 2021.

Acqua allo stato liquido su Marte: la scoperta

Dopo aver analizzato le superfici delle dune e dopo i relativi studi sui materiali, Zhurong ha rilevato croste e aggregati di sabbia, la cui solidificazione sarebbe stata causata dall’attività idrica. Si ritiene che queste caratteristiche superficiali si siano formate tra 1,4 e 0,4 milioni di anni fa.

La ricerca a cura dell’Istituto di Geologia e Geofisica (Igg) dell’Accademia Cinese delle Scienze (Cas), è stata pubblicata su Science Advances, ed è la prima a dimostrare che alle basse latitudini di Marte sia presente acqua in forma liquida.

Le parole del ricercatore

È noto che in passato su Marte ci fosse acqua liquida in quantità. Come sappiamo però, sul Pianeta Rosso oggi c'è acqua ghiacciata. Tuttavia gli studi hanno dimostrato che vi sarebbero condizioni climatiche adatte all’acqua liquida in diverse aree di Marte a basse latitudini. QIN Xiaoguang, primo autore dell’articolo, ha affermato:

In base ai dati meteorologici misurati da Zhurong e da altri rover di Marte, abbiamo dedotto che queste caratteristiche della superficie delle dune sono legate al coinvolgimento di acqua salina liquida formata dal successivo scioglimento della brina/neve che cade sulle superfici delle dune contenenti sale quando si verifica il raffreddamento.