Eclissi solare di marzo: ci sarà il fenomeno noto come Corna del Diavolo?

L'attesa per l'eclissi di Sole parziale che si verificherà tra qualche settimana è grande e tra le tanti dubbi che assalgono gli appassionati di fenomeni celesti c'è quello che riguarda il fenomeno noto come "Devil's Horns" o Corna del Diavolo.

Corna del Diavolo, uno spettacolo celeste raro

Parallelamente alla notizia che ha fatto impazzire migliaia di appassionati di eventi celesti, ovvero l'eclissi solare parziale del 29 marzo, è arrivata anche quella di un fenomeno piuttosto raro, il "Devil's Horns". Questo evento, comunemente noto con il termine Corna del Diavolo, sta a indicare la particolare forma che il disco solare assume nel momento in cui la Luna offuscherà in parte la nostra Stella.

Come anticipato quella che ci attende non è un'eclissi di Sole anulare o totale, per cui in nessuna parte del globo si potrà assistere all'oscuramento completo, anche se in alcune zone la percentuale di disco solare coperta sarà abbastanza alta. Tra queste aree ci sono le regioni settentrionali del Canada, in particolare nel Nunavik, un’area situata sulla sponda orientale della Baia di Hudson, nel Québec. Qui si assisterà al massimo dell'eclissi, con la Luna che nelle prime ore dell'alba coprirà il 93% della nostra Stella, lasciando visibili solo sottili falci di luce ai lati, simili a un paio di corna, mentre nelle altre aree del Nord America, il fenomeno delle Corna di Fuoco sarà solo parziale.

Si tratterà senza dubbio di un evento mozzafiato, e sono già molti i fotoamatori pronti a immortalare questo sfondo così surreale.

Come osservare l'eclissi di Sole in sicurezza

Sia coloro che potranno ammirare dal vivo il suggestivo evento Devil's Horns, che chi invece dovrà accontentarsi di un oscuramente poco accentuato della nostra Stella (in Italia i più fortunati potranno vedere il 24% del disco solare oscurato) dovranno comunque adottare alcune precauzioni per non recare danni alla retina.

Prima di osservare il Sole, è essenziale proteggere gli occhi con occhiali specifici per eclissi o filtri solari, che bloccano i raggi dannosi. In alternativa, si possono utilizzare occhiali da saldatore, assicurandosi che offrano una protezione di livello 14 o superiore.