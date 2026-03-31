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5 mete low cost dove è già estate: le destinazioni scelte per voi

5 città mediterranee dove è già estate, caratterizzate da clima mite e sole tutti i giorni. Ecco le destinazioni scelte per voi per questo periodo di primavera.
Viaggi31 Marzo 2026 - ore 16:02 - Redatto da Meteo.it
Viaggi31 Marzo 2026 - ore 16:02 - Redatto da Meteo.it

A pochi giorni dalle festività per la Santa Pasqua, in Italia il tempo sta facendo alcuni scherzi. In diverse località della Penisola infatti, si sono verificati dei drastici cambi di temperatura con addirittura la presenza di neve e grandine, anche se è previsto poi un miglioramento.

Per chi ha già molta voglia di mare, non c’è alcun dubbio: scegliere una delle mete dove il clima è già in pieno  estivo è la soluzione migliore. Per questo motivo abbiamo selezionato per voi 5 imperdibili località turistiche.

Viaggi: ecco 5 mete low cost dove è già estate

Ecco di seguito le cinque località turistiche che abbiamo selezionato per voi dove il clima in questo periodo di primavera è già praticamente estivo.

Siviglia (Spaglia)

Siviglia è da sempre una delle città europee più calde già da questo periodo di primavera che va da marzo ad aprile. Località perfetta per chi vuole immergersi in un primo assaggio d’estate tra tapas, terrazze e passeggiate da fare al sole. Niente mare, ma atmosfera decisamente molto calda.

Clima: caldo e secco, solitamente superiore ai 25°C già nel periodo della primavera. Prezzi: voli molto economici e alloggi decisamente a costi accessibili

Atene (Grecia)

Atene è una delle mete più ideali con la possibilità di unire cultura e relax. Con pochi euro è inoltre possibile aggiungere all'itinerario una gita alle isole vicine e trovare già condizioni climatiche estive tanto da poter fare anche un bagno nelle acque greche. Il sole qui è una certezza in questo periodo dell'anno.

Clima: temperature molto miti (20-26°C) e tanto sole. Prezzi: molto convenienti sia per i voli che per gli alloggi, soprattutto fuori stagione

Lisbona (Portogallo)

Lisbona è la meta perfetta per chi cerca giornate soleggiate, temperature miti e panorami oceanici mozzafiato. Non è ancora estate piena nella capitale del Portogallo, ma si sta benissimo all'aria aperta tutto il giorno.

Clima: primaverile caldo, possibilità di vento ma che non dispiace. Prezzi: è sicuramente tra le capitali europee più economiche.

Marrakech (Marocco)

Per chi vuole il vero caldo estivo senza ombra di dubbio Marrakech è la scelta giusta. Qui l’estate sembra già iniziata da tempo: sole pieno, bellissime piscine e prezzi ancora bassi prima che arriva l’alta stagione. Sicuramente è lei la regina delle mete con clima estivo anche se siamo in primavera.

Clima: caldo secco, fino a 30°C. Prezzi: ottimo rapporto qualità-prezzo fuori stagione.

Palermo (Italia)

Per chi non vuole uscire dai confini nazionali è restare quindi in Italia, Palermo è tra le città dove la primavera è più avanzata rispetto al resto del Paese. Tra mare, street food e giornate soleggiate, sembra già un anticipo d’estate da vivere tra le bellezze culturali e architettoniche che la città siciliana offre ai suoi visitatori.

Clima: mite, con giornate che superano i 20°C. Prezzi: voli low cost e costi contenuti rispetto al Nord soprattutto nel periodo di bassa stagione.

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Ultimo aggiornamento Martedì 31 Marzo ore 20:01

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