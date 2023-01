Come difendere piante e alberi da frutto dal gelo? Ecco 3 consigli utili

Dopo un inizio inverno con temperature decisamente sopra alla media, il freddo invernale intenso è arrivato e le nostre piante da esterno potrebbero non essere pronte a sopportarlo. Ecco allora 3 "trucchetti" per proteggerle dal gelo improvviso e avere nuove bellissime fioriture a primavera.

Come proteggere dal gelo le piante in vaso da esterno

Il repentino abbassamento delle temperature di questi ultimi giorni ci costringe a correre ai ripari per salvare le nostre piante da esterno che colorano balconi, terrazzi e giardini. Coloro che hanno la fortuna di disporre di una serra da giardino sicuramente potranno trovare al suo interno il luogo riparato ideale per le loro piante in vaso, ma anche chi non ha la possibilità di costruirne una può fare qualcosa per limitare al minimo i danni del gelo.

Se è vero che le piante coltivate in vaso possono essere collocate con maggiore facilità in luoghi riparati, è pur vero che sono più sensibili al freddo rispetto a quelle coltivate a terra, che sono protette anche dal calore del substrato.

Come far "sopravvivere" allora gerani, ciclamini e piante grasse coltivati in vaso? Per molte di loro il clima rigido potrebbe essere "fatale" ed è quindi opportuno intervenire riparandole a ridosso di un muro e proteggendole con dei teli TNT (Tessuto Non Tessuto) o dei fogli di giornale, ma anche collocandole su basi che possano isolarle dal suolo freddo.

Alberi da frutto, come proteggerli dall'inverno gelido

Con il caldo inaspettato le piante hanno iniziato a produrre nuove gemme e ora l’arrivo del freddo e del gelo rischiano di rovinare i raccolti. Gli alberi da frutto - in particolare - sono ancora carichi di foglie. L'intensa attività vegetativa che possiamo osservare nelle piante da frutto è tipica del periodo primaverile, ovvero del momento che precede la fioritura, e le ghiacciate notturne potrebbero danneggiare seriamente le colture.

Per cercare di proteggerle è possibile anche in questo caso ricorrere al Tessuto non tessuto, il cosiddetto TNT, che consente di avere una buona protezione dal freddo e al tempo stesso permette all'albero di "respirare" e alla luce di filtrare. Si tratta di un materiale sintetico molto leggero, da avvolgere intorno alla pianta facendo attenzione che non aderisca troppo. Per avere un buon passaggio della luce - necessario per una corretta fotosintesi - noi vi consigliamo di utilizzare dei teli in TNT bianchi.

Oltre a coprire le parti esterne degli alberi da frutto è necessario anche prendersi cura delle radici. Per questo è consigliabile effettuare la rincalzatura e la pacciamatura, due operazioni che hanno lo scopo di proteggere la parte "nascosta" dagli sbalzi termici attraverso uno strato di materiale di difesa.

La rincalzatura prevede la formazione di un accumulo di terra alla base della pianta, mentre la pacciamatura consiste nella distribuzione di materiale organico sul terreno ai piedi dell'albero. Questo permetterà non solo di proteggere le radici dal gelo, ma anche di mantenere l’umidità ideale nel suolo e ridurre la formazione di erbe infestanti. Se avete letto il nostro articolo sull'utilizzo delle foglie cadute sapete bene che queste possono rappresentare un ingrediente perfetto per la pacciamatura, contribuendo anche a fertilizzare il terreno in modo tale da garantire piante belle e vigorose all'arrivo della bella stagione.

Piante da appartamento sul davanzale? Non sempre è la miglior soluzione

Con l'arrivo del freddo molti pensano che un luogo ideale dove collocare le piante da appartamento sia il davanzale della finestra. Ma se da un lato questa soluzione permette alle nostre piantine di garantirsi la luce diretta del sole, dall'altro le espone a correnti d'aria e al riscaldamento delle radici: due situazioni che non tutte le piante tollerano.

Tra le piantine da appartamento da non mettere sul davanzale della finestra in inverno ci sono: