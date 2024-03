23 marzo, Giornata mondiale della Meteorologia

Foto da wmo

Il 23 marzo di ogni anno si celebra la Giornata mondiale della Meteorologia, un'occasione significativa per riconoscere l'importanza cruciale della meteorologia nelle nostre vite quotidiane. Questa giornata non solo sottolinea il ruolo fondamentale che il tempo atmosferico e il clima giocano in tutti gli aspetti della società umana, ma serve anche come promemoria dell'importanza della cooperazione internazionale nel campo della meteorologia. Ecco la storia della Giornata Mondiale della Meteorologia e il suo significato.

Storia della Giornata mondiale della Meteorologia

La Giornata mondiale della Meteorologia è stata istituita nel 1961 per celebrare l'entrata in vigore, il 23 marzo 1950, della convenzione che ha creato l'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite. Da allora, l'Omm gioca un ruolo cruciale nel facilitare la cooperazione internazionale sulla ricerca meteorologica, climatologica, idrologica e geofisica, contribuendo significativamente alla sicurezza e al benessere delle persone in tutto il mondo.

Importanza della meteorologia

La meteorologia influisce su molti aspetti della nostra vita quotidiana, dalla pianificazione delle nostre attività quotidiane alla gestione dei rischi naturali e alla salvaguardia dell'ambiente. Una previsione meteorologica precisa può aiutare a prevenire disastri naturali, salvare vite umane e ridurre i danni economici. Inoltre, la comprensione del clima e dei suoi cambiamenti è vitale per affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico.

Temi della Giornata mondiale della meteorologia

Ogni anno, la Giornata mondiale della Meteorologia è centrata su un tema specifico che riflette le priorità e le sfide attuali nel campo della meteorologia e della climatologia. Questi temi aiutano a sensibilizzare il pubblico su questioni importanti come il cambiamento climatico, la protezione dell'ambiente, e l'importanza della scienza meteorologica nell'assicurare uno sviluppo sostenibile.

Iniziative per la Giornata mondiale della Meteorologia