Il 2021 è stato un anno segnato da incendi, tifoni e un caldo senza precedenti con temperature che hanno visto il termometro segnare in Sicilia una temperatura record di 48,8°C. L'estate 2021, infatti, è stata una delle più calde di sempre superando quelle del 2010 e 2018 come segnalato dall'osservatorio europeo Copernicus.

2021, un anno di caldo record e alluvioni

Con la fine del 2021 si chiude un anno davvero particolare dal punto di vista metereologico. L'estate 2021 è stata una delle più calde di sempre con temperature record registrate nella zona del Mediterraneo, mentre nel Nord Europa sono state inferiori alla media stagionale. Se a Siracusa si è registrata la temperatura record di 48,8°C in alcuni Stati del Nord Europa, come Germania e Belgio, si sono registrate alluvioni di diversa intensità che hanno causato danni e vittime. In Italia e in Grecia, invece, le temperature da record hanno causato incendi anche di natura violenta. I mesi di Luglio e Agosto sono stati tra i più caldi di sempre in tutto il mondo; basti pensare che agosto 2021 è stato il terzo più caldo di sempre se confrontato al periodo tra il 1991 e il 2020. Numeri a parte, il mese di agosto si è caratterizzato per condizioni meteo differenti nel mondo:

temperature massime da record nella zona del Mediterraneo;

temperature più alte della media nei Paesi dell'Est;

temperature sotto la media al Nord.

Il caldo si è fatto sentire anche al Circolo Polare Artico dove si sono registrati 48°C gradi per la presenza di una ondata di calore in tutta la Siberia devastata anche da un incendio senza precedenti. Basti pensare che il caldo si è fatto sentire anche in Russia con 35°C nel primo giorno d’estate.

Anno 2021, riscaldamento globale e clima impazzito

Il 2021 è stato l'anno della consapevolezza gridata da parte della classe politica e ambientalista di un clima oramai impazzito. Il riscaldamento globale è fuori portata con dei numeri preoccupanti raccolti dalla National Oceanic and Atmospheric Administration e dalla World Meteorological Organization. Non ci sono dubbi: il 2021 ha segnato la tendenza al riscaldamento della Terra con la temperatura salita di circa 0,84 gradi che ha fatto entrare quest'anno nei record, visto che è al sesto posto tra i più caldi di sempre.

Rick Spinrad, direttore del National Oceanic and Atmospheric Administration ha precisato: "luglio solitamente è il mese dell'anno più caldo nel mondo, ma il luglio 2021 si è superato consacrandosi il mese più caldo di sempre". Non solo, stando alle rilevazioni effettuate dal Noaa sulla temperature degli oceani e della superficie terrestre a luglio 2021 si è registrata una temperatura complessiva di 0,93°C superiore alla media rendendolo l'anno più caldo da ben 142 anni!