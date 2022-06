Zanzare, repellenti chimici e naturali: i migliori sul mercato

La proliferazione estiva delle zanzare ci sta mettendo a dura prova con questo caldo. Ecco i migliori repellenti chimici e naturali contro le zanzare presenti sul mercato.

Migliori prodotti chimici contro le zanzare

L'estate è cominciata e le zanzare entrano nel loro periodo di massima proliferazione. A questo si aggiunge anche la tendenza dell'uomo a trascorrere più tempo all'aria aperta, aumentando così la probabilità di entrare in contatto con questi insetti. Al di là dell'oggettivo fastidio che provocano con il loro ronzio e le loro punture pruriginose, le zanzare possono rappresentare anche un serio pericolo per la loro capacità di diffondere malattie. Una febbre che è tornata a far parlare di sé è per esempio la dengue, di cui vi avevamo già parlato in questo articolo. Ma non è la sola, per questo motivo difendersi è una necessità prioritaria e per farlo esistono diversi sistemi repellenti in commercio.

I principali rimedi contro le zanzare presenti sul mercato sono costituiti da uno o più principi attivi di origine chimica; in particolare, quelli a base di Deet (dietiltoluamide) con una concentrazioni del 25%, del 30% o del 50%, risultano essere i più efficaci. Sono proprio questi prodotti infatti i più consigliati nelle aree tropicali per combattere, tra le altre malattie, anche la già citata febbre dengue. Questi prodotti garantiscono una protezione che va dalle 4 alle 8 ore e la loro resistenza al calore li rende particolarmente efficaci. Ovviamente non bisogna eccedere con la quantità di prodotto utilizzata, poiché il Deet può provocare svariati effetti collaterali. Sono validi però anche i prodotti a base di IR3535 (etil butilacetilaminopropionato) e di icaridina; nel caso di queste due molecole però incide molto sull'efficacia la composizione del prodotto e la percentuale di principio attivo presente.

Migliori prodotti naturali contro le zanzare

I prodotti chimici dunque non sono sicuri da possibili effetti collaterali e la loro struttura stessa non è quanto di più salutare per noi e per l'ambiente. Allontanare le zanzare in modo naturale sembra la soluzione più saggia, ma oltre ai rimedi classici e ai dettami da seguire in casa, esistono anche dei prodotti senza sostanze chimiche ma comunque molto efficaci. Tra i migliori prodotti naturali contro le zanzare, il più efficace è certamente il citriodiolo. Questo principio attivo è l'unico al 100% naturale e fortemente raccomandato dall'Oms e dall'Alto consiglio della salute pubblica per la sua nota efficacia che arriva fino a 7 ore. In commercio è noto anche col nome di Pmd o olio essenziale di limone eucalipto/citriodora e in alcuni casi questo principio attivo è presente in un'innovativa formulazione che combatte anche i raggi UV.

Ci sono anche diversi prodotti vegetali che garantiscono una discreta efficacia. Basti pensare alla citronella, ai gerani o al timo, ma il consiglio è di avere la pianta stessa e non estratti o candele contenenti il loro profumo. Incerta è anche la validità degli oli essenziali, che spesso vengono utilizzati ma gli esperti non li indicano come rimedi vincenti.



Ma perché preferire un prodotto di origine naturale rispetto a uno chimico? Certamente i prodotti chimici sono spesso più efficaci, ma le controindicazioni sono dietro l'angolo. L'utilizzo scorretto può portare a irritazioni cutanee, allergie o - in casi più gravi - vere e proprie ustioni e vesciche. Inoltre sono assolutamente sconsigliati i repellenti cutanei per i bambini al di sotto dei 2 anni, mentre i soggetti allergici o asmatici devono richiedere l'aiuto di un medico per essere indirizzati verso un prodotto con la giusta formulazione.