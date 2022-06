Come eliminare le zanzare via USB

Con l'arrivo delle temperature torride hanno fatto la loro ricomparsa anche le zanzare, fastidiosi e indesiderati ospiti delle nostre serate all'aria aperta e dei nostri sonni. Di qualunque grandezza o tigratura, la zanzara è infatti uno degli insetti più intollerati, come sa bene soprattutto chi dispone di un giardino o vive in prossimità di fiumi e laghi

Rimedi antizanzara chimici, quanto sono sicuri?

Tra i principali metodi per liberarsi dal fastidioso ronzio e dalle punture di questi insetti vi sono i rimedi chimici di difesa passiva. Chi non ha mai pensato almeno una volta di ricorrere a prodotti come il magico Autan (disponibile anche in versione junior) per difendere braccia e gambe?

Esistono anche prodotti chimici ad attacco diretto, come gli spray da spruzzare nelle stanze, avendo poi però l'accortezza di areare i locali prima di soggiornarvi nuovamente. Tra i più conosciuti c'è certamente Raid, che è andato a sostituire il nefasto Flit. Tutti questi sistemi funzionano sicuramente contro le zanzare, ma quanto sono davvero sicuri per il nostro organismo?

Per eliminare il problema alla fonte vi sono poi anche dei pastiglioni da inserire all'interno dei tombini di raccolta delle acque reflue, che agiscono come una sorta di disinfestazione semipermanente andando a eliminare le larve. La durata della loro efficacia è però legata a diversi fattori, come ad esempio l'intensità delle piogge.

Vi sono poi prodotti ad azione repellente da cospargere sulla superficie del prato, che tengono lontano le zanzare ma possono al tempo stesso rivelarsi nocivi in presenza di bambini piccoli o animali domestici. Dovremmo quindi abituarci all'idea di convivere con questi insetti fastidiosi? Assolutamente no: la tecnologia Usb offre rimedi naturali e altrettanto efficaci!

3 rimedi antizanzara efficaci basati sulla tecnologia Usb

La difesa elettronica è, alla fine, il sistema migliore per proteggersi da questi insetti estivi in maniera efficace e sicura per noi e per i nostri familiari. Sono principalmente tre i rimedi a oggi disponibili.

Tra tutti il più risolutivo (e indolore per i ditteri) è certamente l'elettrocuzione, che grazie al passaggio di corrente elettrica attraverso il loro corpo ci libera dagli insetti in modo rapido ed efficace. Il secondo rimedio prevede la presenza di una luce di colore attraente per le zanzare, che vengono così attirate e intrappolate all'interno di camere senza uscita.

Ultimo arrivato, ma non per questo meno efficace degli altri, è la racchetta elettrica, strumento al limite tra sport agonistico e difesa territoriale. Con la sua forma in tutto simile a quella delle più classica racchetta da tennis, la versione elettrica antizanzara permette di combinare l'attività fisica con l'eliminazione diretta e immediata dell'antipatico dittero.

I vantaggi di questi tre sistemi antizanzara sono poi potenziati dalle batterie ricaricabili con una presa Usb. Cosa accadrebbe se, magari in occasione di una grigliata in giardino con gli amici, vi capitasse di accorgervi che il dispositivo antizanzare ha esaurito la batteria tradizionale? Sicuramente le zanzare non tarderebbero a svelarvi quanto accaduto, riversando senza pietà su voi e sui vostri ospiti.

Con le batterie ricaricabili da presa Usb questo rischio è scongiurato. Le difese anti zanzara con batteria ricaricabile Usb costano un po' di più di quelle tradizionali, ma assicurano protezione ovunque, visto che un caricatore in casa, in ufficio, in auto e persino sotto una tenda è un accessorio indispensabile e onnipresente.